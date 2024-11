Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di novembre (Foto)

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza. Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.



Questo il programma del mese di novembre 2024.





Les incontournables

Quand Nice invente la Riviera: il giovedì alle 10 – Appuntamento: Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly;

Vieux-Nice Témoin de l'Histoire et héritier des traditions : il martedì ore 14,30 e il venerdì ore 10.

Les visites de sites

In compagnia di una guida e di un conferenziere

L’Opéra – Entrata principale dell’Opéra - 4 rue Saint-François-de-Paule – Il lunedì alle 15,30

Diacosmie - 8 avenue Claude-Debussy.

Tour Bellanda – Bellandarium – Montée Lesage, colline du Château – Martedì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Crypte archéologique - Place Jacques-Toja – Il lunedì solo durante le vacanze scolastiche ore 14 - Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14 -15 e 16. Prenotazione al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr

Tour Saint-François - Rue de la Tour (Durata della visita: 30 minuti) - Sabato e domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Les vagabondes

36 vues de la peinture à l'écriture. Laboratori di scrittura per adulti e scrittori in erba a partire dagli 11 anni. Prosa, poesie, haiku, racconti, leggende... a più mani o individualmente, prendiamo le penne e iniziamo il laboratorio di scrittura con Hilde Hamel, mediatrice culturale. Mercoledì 20 novembre ore 15,30. Incontro presso il Centre du Patrimoine - Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly



Ateliers d'écriture adultes et écrivains en herbe à partir de 11ans. Prose, poèmes, haïkus, contes, légendes… à plusieurs mains ou individuellement prenons nos stylos et initions nous à l’atelier d’écriture avec Hilde Hamel, médiatrice culturelle. Mercoledì 16 ottobre 2024 ore 15,30. Ritrovo: Centre du Patrimoine - Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly



Nice et Matisse: ricordando Matisse a Nizza. I luoghi che amava e che potrebbero aver influenzato la sua arte. Incontro di fronte all'hotel Beau Rivage, 24 rue Saint-François-de-Paule. Giovedì 21 novembre ore 9,30.



Parcours 1: décrypter l’exposition - Nell'ambito della mostra Le 36 vedute di Mont Chauve, viaggiamo nel tempo e nei quartieri per comprendere l'evoluzione di Nizza. Martedì 19 novembre 2024 ore 14,30. Incontro: Centro del Patrimonio - Le Senat -14 rue Jules-Gilly



Parcours 2: Centro di Nizza - Nell'ambito della mostra

Le 36 vedute di Mont Chauve, viaggiamo nel tempo e nei quartieri per comprendere l'evoluzione di Nizza. Martedì 26 novembre 2024 ore 14,30. Punto d'incontro: Collina del Castello, Terrazza Nietzsche



Parcours 3: Nizza Nord - Nell'ambito della mostra Le 36 vedute di Mont Chauve, viaggiamo nel tempo e nei quartieri per comprendere l'evoluzione di Nizza. Martedì 5 novembre 2024 ore 14,30. Punto d'incontro: davanti alla chiesa Saint-Barthélémy, 11 Montée Claire-Virenque.



Parcours 4: Nizza Est - Nell'ambito della mostra Le 36 vedute di Mont Chauve, viaggiamo nel tempo e nei quartieri per comprendere l'evoluzione di Nizza. Martedì 12 novembre 2024. Ritrovo: davanti alla statua della Regina Vittoria, boulevard de Cimiez.



Faulas de Nissa / Fables de Nissa. Giovedì 21 novembre 2024 ore 9,30. Ritrovo: Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly.





Balades patrimoniales

Le Piol – Quando i russi scroprirono la Costa Azzurra – Giovedì 21 novembre 2024 ore 14,30. Ritrovo: 2 boulevard Tzarévitch (devant l’immeuble le Palladium).

Le Quartier Lépante – Testimonianza di una battaglia nel quartiere popolare amato dai nizzardi. Giovedì 28 novembre 2024 ore 14,30. Ritrovo: Place Sasserno.

Nice Turinoise. Quando Nizza svela le sue influenze piemontesi. Giovedì 7 novembre 2024 ore 14,30. Ritrovo: Place Garibaldi (devant de la statue de Garibaldi).

Urbanice. Entre Urbanisme et Architecture, venez découvrir la ville née du Consiglio d’Ornato! Giovedì 14 novembre 2024 ore 14,30. Incontro: Place Masséna (devant la statue d’Apollon)

Informazioni utili

Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice - Telefono 04 92 00 41 90 - Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi