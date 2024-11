La Dante Monaco celebra i 100 anni della scomparsa di Puccini con artisti d’eccezione

La Dante Alighieri Comitato di Monaco celebra i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini con un imperdibile evento. Giovedì 14 novembre alle 18,30 si svolgerà al Théâtre des Variétés di Monaco (Bld Albert I), sotto l’Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover, con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco e del Comitato Nazionale Promotore delle Celebrazioni Pucciniane, la conferenza musicale “Visse d’Arte: Dialoghi Pucciniani”.

Il celebre tenore Fabio Armiliato, il Soprano Amarilli Nizza e il pianista Roberto Prosseda, faranno rivivere ai presenti, con musica e parole, le opere liriche di uno dei più grandi compositori italiani della storia, ancora oggi rappresentate nei palcoscenici di tutto il mondo.

Questa conferenza musicale sarà accompagnata dall’esposizione di opere dell’artista Corrado Veneziano - tratte dalla mostra “Visse d’Arte” - che contribuirà a offrirci una reinterpretazione pittorica dell’universo pucciniano trasmettendo “una forte tensione figurativa che dialoga con la raffinatezza delle note del pentagramma.

D’altronde, come spiega lo stesso autore, “Se la tradizione del ‘Belcanto’ esprime ancora oggi la sua forza (ineguagliabile) solida e motrice, e se la stessa lingua degli italiani è tra le più studiate al mondo, sempre più legata all’arte e alla cultura, uno dei maggiori creatori è senza dubbio Giacomo Puccini”.

L’evento, dunque, ci farà ripercorrere l’opera pucciniana attraverso le note di Manon Lescaut, Tosca, Madama Butterfly, Turandot e altri capolavori del maestro italiano. Le biografie degli artisti impegnati in questo evento monegasco, organizzato dall’associazione presieduta da Maria Betti, d’altronde parlano da sole.

Fabio Armiliato: cantante lirico e attore, è nato a Genova dove si è diplomato al Conservatorio “Niccolò Paganini”. La sua carriera lo porta come protagonista nei teatri più prestigiosi del mondo: Metropolitan Opera House di New York, Teatro alla Scala di Milano, Opéra de Paris, Arena di Verona, Teatro del Gran Liceu di Barcelona, NHK di Tokyo, Opera di San Francisco, Teatro Real di Madrid, ROH Covent Garden di Londra, Wiener Staastoper, solo per citarne alcuni. Tra i recenti successi ricordiamo l’Adriana Lecouvreur al Teatro Filarmonico di Verona e Carmen all’Arena di Verona. Emozionanti le sue interpretazioni nel ruolo di Mario Cavaradossi in Tosca, per il quale è considerato interprete di assoluto riferimento. Nel 2012 viene chiamato da Woody Allen a debuttare sul grande schermo, nel film To Rome with Love. Nel 2013 ha creato insieme al pianista Fabrizio Mocata il progetto “RecitaL CanTANGO“ che riscopre le radici belcantiste italiane del “Tango Cancion” (Canzone del Tango).

Amarilli Nizza: soprano, è nata a Milano. Giovanissima vince il concorso Mattia Battistini e debutta al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti quale protagonista nell’opera Madama Butterfly di Puccini. Ha cantato nei più importanti teatri internazionali tra cui: ROH Covent Garden London, Staatsoper Vienna, Fondazione Arena di Verona, Deutsch Oper Berlin, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Colon Buenos Aires, Teatro alla Fenice di Venezia, Teatro Regio Torino, Teatro Opera Roma, Teatro Carlo Felice Genova, Puccini Festival in Torre Del Lago, Teatro San Carlo Napoli, Teatro Regio Parma, Opera di Nizza, Palazzo del Cremlino Mosca, New National Theatre Tokyo, Opera di Monte Carlo, Osaka Festival Hall, Macao opera festival e altri, diretta da alcuni tra i più grandi direttori d’orchestra e registi fra i quali citiamo Franco Zeffirelli. Senza dimenticare l’intensa produzione discografica, Amarilli Nizza è anche ospite di trasmissioni televisive (RAI1: Applausi, condotta Italiana, condotta da Elio).

Roberto Prosseda: da Gigi Marzullo; RAI5: L’Opera pianista, già protagonista per la Dante Alighieri Comitato di Monaco della conferenza-concerto al Théâtre des Variétés dal titolo “La leggerezza delle Cose”, ispirata alle “Lezioni Americane” di Italo Calvino - è nato a Latina. Ha suonato regolarmente con alcune delle più importanti orchestre del mondo, tra cui London Philharmonic, New Japan Philharmonic, Moscow State Philharmonic, Santa Cecilia, Filarmonica della Scala, Berliner Symphoniker, Calgary Philharmonic e altre. Prosseda è anche particolarmente apprezzato nelle interpretazioni di Mozart, Schubert, Schumann, Chopin, autori a cui si è anche dedicato nelle sue più recenti incisioni Decca. Dal 2011 suona in pubblico anche il piano pédalier, avendo riscoperto e presentato in prima esecuzione moderna vari brani di Alkan e il Concerto di Charles Gounod per piano-pédalier e orchestra con la Filarmonica Toscanini di Parma. Il pianista italiano è altrettanto attivo come divulgatore musicale. È ideatore e co-autore di tre documentari televisivi prodotti da RAI dedicati a Mendelssohn, Chopin e Liszt. Per RAI5 è stato autore e conduttore dei cicli di Lezioni-Concerto Dentro Le Note e Lezioni americane - Calvino docet.

Corrado Veneziano: è nato a Tursi, dopo un lungo impegno nel teatro (più volte direttore della Biennale di Venezia) e come docente (Santa Cecilia, Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico) negli ultimi anni si è dedicato all’arte e alla pittura. La sua ultima mostra all’estero, Dante l’Europeo, è stata presentata nel 2023 negli spazi espositivi dell’Unione Europea-Comitato delle Regioni, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia, dell’Intergruppo ICAS Arte e Cultura della Camera dei Deputati, dell’IIC, della Regione Lazio, del CNR, dell’Unioncamere Europa e della Camera di Commercio Belgo-Italiana. In Italia ha esposto (tra gli altri) al Complesso Monumentale di Palazzo Valdina del Parlamento Italiano, alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, al Museo Nazionale Ridola di Matera, al Museo Nazionale Marciana di Venezia. Una delle sue mostre (13 stele dedicate ai georgiani virgiliani) è esposta permanentemente sul molo nord dell’Isola Tiberina a Roma. La sua ultima esposizione personale italiana, Dipingendo Cavalcaselle, Tersa mano, si è recentemente conclusa al “Museo Nazionale Biblioteca Marciana” di Venezia e al “Museo Nazionale Romano Palazzo Altemps” di Roma.

Prenotarsi entro il 12 Novembre: info.dantemc@gmail.comtel +377 97 70 89 47 Ingresso libero per I soci; Non Soci: entro 25 anni 10 € ; Adulto: 20 €