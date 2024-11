Nizza:"La symphonie des insectes géants", una mostra all’Espace Culturel Lympia

L’Espace Culturel Lympia ospita il bestiario utopico del Collettivo tout/reste/à/faire.

E’esposto un insieme di dodici insetti giganti realizzati interamente con frammenti di strumenti musicali dismessi.

Un’installazione alla confluenza di organologia, arti visive ed entomologia consnete di vedere e ascoltare il mondo microscopico degli insetti.



Il Collettivo tout/reste/à/faire, composto dagli artisti Mathieu Desailly, Vincent Gabras e David Chalmin, riporta in vita strumenti destinati alla distruzione trasformandoli in vere e proprie opere d'arte sonore e animate.





Attraverso i loro movimenti e le ondulazioni che imitano gli insetti, queste creature monumentali rivelano la meccanica nascosta degli strumenti musicali: l'interno di un armonium, i martelli del pianoforte o la meccanica della fisarmonica.



Gli artisti, Mathieu Desailly e Vincent Gadras, lavoreranno per una settimana in situ all'assemblaggio della loro nuova creazione (Il granchio a ferro di cavallo, creatura marina dal sangue blu). Uno spettacolo che permette uno scambio diretto con il pubblico da mercoledì 6 novembre a domenica 10 novembre, dalle 10 alle 17.



Il Conservatorio di musica delle Alpi Marittime (CAM), partner di questa mostra, ha lanciato una campagna di raccolta di strumenti musicali usurati o irreparabili che ha permesso di raccogliere una trentina di pezzi provenienti da privati, associazioni e comuni.



Si tratta di strumenti delle Valli Vésubie, Tinée e Roya, di Grasse del litorale: dalle percussioni agli ottoni, passando per flauto e clarinetto senza dimenticare gli strumenti tradizionali come la fisarmonica.



Questi strumenti verranno utilizzati dagli artisti per realizzare le loro prossime creazioni.



La mostra resterà aperta fino al 26 gennaio 2025. L’Espace Culturel Lympia si trova al porto di Nizza sul Quai Entrecasteaux 2.