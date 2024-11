Il Ministro di Stato di Monaco al Vertice della Comunità politica europea di Budapest

Didier GUILLAUME ha guidato, il 7 novembre 2024 a Budapest (Ungheria), la delegazione monegasca che ha partecipato ai lavori del 5o incontro della Comunità politica europea. Come i precedenti vertici, questa riunione di alto livello ha lo scopo di favorire il dialogo dei partner europei sulle sfide in materia di sicurezza che l'Europa deve affrontare e di

rafforzare la coesione e la cooperazione. Oltre 40 capi di Stato e di governo, i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e della Commissione europea, nonché i segretari generali della NATO e del Consiglio d'Europa e i rappresentanti dell'OSCE, hanno partecipato alle discussioni e alle tavole rotonde dedicate più specificamente alle questioni migratorie e di sicurezza economica. Al suo arrivo, il Ministro di Stato è stato accolto dal Primo Ministro ungherese, Sig. Viktor ORBAN, e ha potuto scambiare informalmente nel corso della giornata con numerosi Capi di Stato e di governo europei. L'occasione è stata data anche a Sua Ecc. Il Sig. Didier GUILLAUME ha tenuto diversi incontri bilaterali con il Primo Ministro del Lussemburgo, il Primo Ministro della Croazia e i Capi di Governo di Andorra e San Marino per discutere vari argomenti di comune interesse. In margine al vertice, la sig.ra Isabelle BERRO-AMADEÏ, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni esterne e della Cooperazione, è stata invitata con alcuni dei suoi omologhi a una riunione di lavoro presieduta dal sig. Péter SZIJJARTO, Ministro degli Affari esteri dell'Ungheria.

Il prossimo vertice della Comunità politica europea dovrebbe svolgersi a Tirana (Albania) nel primo semestre del 2025.

Didier GUILLAUME era accompagnato da Isabelle BERRO-AMADEÏ, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni esterne e della Cooperazione, da Frédéric LABARRERE, Ambasciatore, Capo della Missione di Monaco presso l'Unione europea, e da Louis CURAU, Terzo Segretario presso la Missione di Monaco presso l'UE.