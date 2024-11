Cannes, lotta al traffico di droga: mobilitata la Polizia municipale

Sebbene la sicurezza sia una missione affidata allo Stato, la Polizia Municipale di Cannes interviene giorno dopo giorno, da sola o in collaborazione con la Polizia Nazionale, in tutti i settori della città per ripristinare l'ordine pubblico, lottare contro inciviltà, delinquenza e traffico, in particolare di stupefacenti.



Tra gennaio e ottobre 2024, la Polizia Municipale di Cannes, ha portato a termine le seguenti missioni nel campo della lotta alla droga:

Arresto di 25 persone e la loro consegna alla Polizia Giudiziaria;

Arresto di 24 persone messe a disposizione della Procura;

Ritrovamento di 81 depositi di stupefacenti.



In totale, gli agenti della Polizia Municipale di Cannes hanno sequestrato durante queste operazioni:

638 barrette di cannabis;

102 sacchetti di cocaina;

64 bustine di erbe di cannabis.