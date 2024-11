Monaco e Guidi&Schoen alla fiera Arte in Nuvola di Roma

In occasione della fiera Arte in Nuvola NM Contemporary, Monaco e Guidi&Schoen, Genova presentano "Un-natura", una mostra collettiva dedicata al tema che ci sta a cuore "l'uomo e la natura".

Da un lato, il paesaggio naturale o urbano è inteso non come ispirazione o soggetto dell'opera, ma come esperienza vissuta dall'artista in un territorio specifico (il genius loci), e come sollecitazione per l'uso di una grande varietà di tecniche, sia tradizionali (Chiesi, Catalani, Zeni) che ibridi tra fotografia e realtà aumentata (Marsiglia), tra scultura e intelligenza artificiale (Antonio Barbieri), tra pittura e processi chimici naturali (Matteo Sanna, Roberto Maria Lino, Meletios Meletiou, Valentina Néri).