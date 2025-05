Fiori in movimento: a Monaco premiati i vincitori del 56° Concorso Internazionale di Bouquets

Si è svolto in un’atmosfera vivace e ispirata, il 56° Concorso Internazionale di Bouquets organizzato dal Garden Club di Monaco. L’edizione 2025, che ha avuto come tema “Fleurs en mouvement” (Fiori in movimento), si è tenuta sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II e la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover.

«Uno dei momenti più emozionanti del concorso – ha commentato la vicepresidente del Garden Club, Cecilia Casiraghi – è la scoperta delle splendide composizioni realizzate in un contesto così suggestivo. Il tema di quest’anno è stato interpretato con grande ispirazione, anche dalle giovani generazioni che crescono a Monaco, sempre più coinvolte nell’arte floreale».

Il Garden Club, fedele alla visione della Principessa di Hannover, ha arricchito quest’edizione con nuove iniziative. Tra queste, il primo concorso di vetrine “Monaco en Fleurs”, che ha portato un tocco floreale nelle strade della città grazie alla partecipazione entusiasta dei commercianti monegaschi, supportati dall’UCAM e dalla Société des Bains de Mer.

Il concorso, aperto ad appassionati, professionisti, insegnanti e decoratori, ha incluso anche una categoria speciale per i giovani dai 6 ai 14 anni. Le composizioni si sono sfidate in sette categorie artistiche:

Feux d’artifice multicolores – grande dimensione

Le bal de la rose – decorazione da tavola

Tourbillons pastel – composizione su piedistallo

Volutes en camaïeu – composizione in una nicchia

Coup de vent dans le jardin – nicchia floreale

Ronde de fleurs et feuilles – decorazione murale

Farandole de fleurs, fruits et légumes – categoria giovani

I premi speciali sono stati attribuiti da una giuria presieduta dalla Principessa di Hannover e composta da personalità del mondo artistico e letterario. Il Gran Premio Generale, insieme agli insigniti d’Oro, Argento e Bronzo, è stato assegnato da una giuria ufficiale composta da esperti internazionali di arte floreale. Tra i riconoscimenti più attesi, anche il prestigioso Premio Principessa Grace di Monaco.

Le opere potranno essere ammirate dal pubblico oggi dalle 18:00 e domani dalle 9:30 alle 18:00 con ingresso gratuito.

Domenica 11 maggio, sempre nell’ambito della manifestazione, si terranno presso l’Aquarama Riva Bar dello Yacht Club de Monaco le “Conferenze del Garden Club”, con un ricco programma:

“L’acqua di fiori d’arancio” – a cura di Murielle Iris, tra storia, agrumi e distillazione lungo la costa da Nizza a Mentone

“Il Giardino Esotico: un giardino botanico” – con Diane Ortolani, direttrice del Giardino Esotico

“Attorno all’olivo” – presentazione di Armando Spajani e Riccardo Carver sull’origine, cultura e valore simbolico dell’olivo

Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:30, Kévin Billard, ex fiorista del Palazzo del Principe, terrà una dimostrazione di composizione floreale.

Il successo dell’iniziativa “Monaco en Fleurs” ha aggiunto un tocco di bellezza alla città, coinvolgendo attivamente la comunità locale. Il primo premio per le vetrine floreali è stato consegnato dalla Principessa di Hannover durante la cerimonia conclusiva, suggellando un’edizione che ha saputo coniugare arte, natura e partecipazione collettiva.