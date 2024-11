Monaco si prepara ad accogliere la 47ª edizione del Festival Internazionale del Circo

In seguito al grande giubileo celebrato durante il 46mo Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, che ha segnato i 50 anni della sua fondazione da parte del Principe Ranieri III, nel 2024 il Principato di Monaco ha visto svolgersi degli eventi spettacolari. Una Grande Parata ha animato le strade, mentre un Open Air Show si è tenuto sulla Piazza del Palazzo per celebrare questo memorabile anniversario.

La 47a edizione del Festival, in programma dal 17 al 26 gennaio 2025, promette di prolungare la magia riunendo i migliori numeri di circo provenienti da tutto il mondo. Questa edizione è storica, con prestazioni che spingono i limiti del possibile. Diversi record dovrebbero essere battuti durante questa programmazione eccezionale: una quarantina di animali si evolveranno simultaneamente in pista per costituire uno dei più grandi numeri di presentazione di animali mai realizzati nella storia del circo.

Gli acrobati in bicicletta cinesi di fama mondiale presenteranno un numero inedito, ricco di abilità tecniche e sincronismo, mai visto su una pista da circo. Uno dei più famosi clown del nostro tempo, proveniente dal Cile, delizierà il pubblico con le sue esibizioni esilaranti e promette momenti di risate indimenticabili. Gli splendidi cavalli Akhal-Teké, originari del Turkmenistan, stupiranno per la loro bellezza e grazia, offrendo uno spettacolo che unisce acrobazie a cavallo, armonia ed eleganza.

Infine, i trapezisti messicani si lanceranno in spettacolari figure aeree, eseguendo un quadruple salto sotto la cupola del Capitello, un salto mortale di estrema difficoltà, esercizio raramente visto.

Inoltre, non meno di venti numeri, tutti più impressionanti l'uno dell'altro, arricchiranno il programma. Tra questi, giovani talenti provenienti dalla competizione New Generation avranno l'opportunità di confrontarsi con artisti più esperti, aggiungendo una dimensione supplementare a questo evento eccezionale.

L'appuntamento circense si preannuncia quindi come un momento indimenticabile, che celebra sia l'eredità del passato che i talenti promettenti di domani, in una cornice mozzafiato.