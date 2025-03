La 91ª Fête du Citron® di Mentone si è chiusa con il tradizionale Gala del limone

Nell'ambito della 91 Festa del Limone® terminata la scorsa settimana, la scuola professionale Paul-Valéry ha rinnovato il suo tradizionale Gala del Limone.

Iniziato nel 2009 e interrotto a causa della crisi sanitaria, questo prestigioso evento ha nuovamente puntato i riflettori sulla gastronomia, sui prodotti locali e sulla trasmissione dei saperi, riecheggiando la celebrazione emblematica della nostra bella città.

Il Gala del limone si è tenuto nel ristorante Joël Garault della struttura. Ha accolto 80 ospiti, tra cui il sindaco, Yves Juhel, Corinne Amrouch, preside del liceo, Émilie Basin, presidente dell'Associazione per la promozione del limone di Mentone, e Luisa Delpiano-Inversi, direttrice generale di Pasta Piemonte. Per l'edizione del 2025, il pasto è stato ospitato dagli studenti del Conservatorio di musica comunale: laboratori di musica contemporanea, lezioni di pianoforte e tromba.

Dalle cucine ai cocktail, passando per il ricevimento e il servizio al tavolo, non meno di 80 studenti hanno preso parte al buon andamento di questo gala: diploma di maturità professionale in cucina, diploma di maturità professionale in marketing dei servizi di ristorazione, attestato di specializzazione in barman, CAP in pasticceria e diploma di maturità professionale in reception. Il menù gastronomico, ispirato ai sapori e ai colori della Fête du Citron®, è stato elaborato da rinomati chef*, in stretta collaborazione con gli studenti e i loro insegnanti.