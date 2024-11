Settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2024: il Comune di Monaco rinnova il proprio sostegno

Su impulso della Direzione dell'Ambiente e in collaborazione con numerose istituzioni ed entità monegasche, il Comune rinnova il suo sostegno alla 6a edizione della SERD che si svolgerà nel Principato dal 16 al 24 novembre 2024 con per tema «spreco alimentare».

Forte del suo impegno contro ogni forma di spreco con la creazione nel 2018 del collettivo «MEG - Monaco s'engage contre le Gaspillage», il Comune di Monaco si impegna ancora una volta quest'anno organizzando vari workshop didattici e ludici. È anche in uno spirito collaborativo e generoso che il Comune di Monaco offre l'insieme del materiale che compone il «Villaggio della SERD», che si terrà davanti a Casa d'i Soci.

Villaggio che raggruppa stand di animazione per sensibilizzare e riunire grandi e piccini intorno a temi legati allo spreco in tutte le sue forme e permettere loro di sperimentare il principio dell'economia circolare.

Sabato 23 novembre dalle 15:30 alle 18 - Mercato della Condamine

Anche quest'anno, l'immancabile Mùnegu Repair Café offrirà gratuitamente a tutti i suoi servizi anti-spreco, in collaborazione con il Repair Café Nice. Per la prima volta, Decathlon sarà anche presente per eseguire operazioni minori e comuni su biciclette che richiedono un'assistenza tecnica professionale.

Con queste azioni a favore dello sviluppo dell'economia circolare nel Principato, l'Istituzione comunale conferma anche quest'anno il suo impegno nella lotta contro ogni forma di spreco.