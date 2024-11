Linea ferroviaria Cannes -Ventimiglia: da metà dicembre quattro treni ogni ora

Dal prossimo 15 dicembre, sulla linea ferroviaria che unisce Cannes a Ventimiglia circolerà un treno ogni 15 minuti.



Il miglioramento del servizio è dovuto all’imminente apertura alla concorrenza dei trasporti del Sud Est francese.



E non è che un primo effetto: dal prossimo mese di giugno esordirà anche un nuovo operatore, Transdev, che gestirà la linea Marsiglia-Nizza.



Per ora occorre accontentarsi del potenziamento delle linee Cannes – Menton/Ventimiglia e Arcs-Draguignan con la frequenza dei treni che raddoppierà e assicurerà collegamenti ogni 15 minuti tra le 5,45 e le 23.



Anche le stazioni che usufruiscono oggi di una fermata all’ora (Golfe-Juan Vallauris, Biot, Villeneuve-Loubet e Cros-de-Cagnes), dopo metà dicembre, usufruiranno di due fermate ogni ora.



Effetto anche dell’attivazione del nuovo centro di manutenzione di Nice/ Saint Roch che, per la manutenzione, non costringerà lunghi spostamenti fino a Marsiglia.



Dal 29 giugno 2025, poi, sulla linea Marsiglia – Nizza esordiranno gli “Intervilles” gestiti da Transdev.

Si tratta di un operatore già presente in Francia nel settore del trasporto pubblico su gomma e che ora estenderà la propria attività anche a quello su ferro.



Si avvarrà di 16 nuovissimi treni a due piani prodotti da Alstom, che sostituiranno gli attuali treni Corail usurati da decenni di servizio.