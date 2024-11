Nizza, gli eccezionali scatti di Vivian Maier in mostra al Musée de la Photographie (Foto)

Self-portrait, New York, 1954 © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery

Il Museo della Fotografia Charles Nègre proiette in occasione di questa mostra il film documentario “A la recherche de Vivian Maier” diretto da John Maloof e Charlie Siskel. La curatrice della mostra, Anne Morin, è stata nominata “Curatrice dell'anno” nel 2022 ai Lucie Awards alla Carnegie Hall di New York, per il suo lavoro sulla mostra di Vivian Maier al Musée du Luxembourg. Il Musée de la Photographie Charles Nègre si trova in Place Pierre Gautier 1 nel Vieux Nice ed é aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18 tranne il lunedì.

New York, June 1954 © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery

New York, September 1953 © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery

Il Musée de la Photographie di Nizza rende omaggio a un'artista dalla carriera eccezionale: Vivian Maier. Sono proposte 140 fotografie e video riuniti nella mostra “Anthology” che consente di comprendere la portata del lavoro di questa appassionata fotografa autodidatta. La mostra resta aperta fino al 16 marzo 2025. Nata a New York nel 1926, Vivian Maier è stata governante di bambini a Chicago per 40 anni.

Chicago, n.d. © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery

Chicago, May 16, 1957 © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery

Chicago, c. 1976 © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery

September 18, 1962 © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery

New York, September 3, 1954 © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery

New York, September 1953 © Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery