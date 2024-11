Monaco, a dicembre la 29ª edizione del Torneo internazionale di judo

La 29a edizione del Torneo internazionale di judo di Monaco (TIJM) accoglierà domenica 8 dicembre 2024 i migliori judoka europei nel Principato. Il comitato direttivo della Federazione Monegasca di Judo ha rinnovato l'iniziativa presa dal presidente Gérard Bertrand di un torneo per squadra che porta il suo nome dal 2015: «il Trofeo Gérard Bertrand».

L' edizione 2024 sarà anche l'occasione per celebrare i 50 anni della Federazione monegasca di judo per la sua presidente Sophie Vincent, la direttrice del Torneo Florence Garcia e il direttore tecnico nazionale François Bick con l'aiuto del consulente tecnico Marcel Pietri che si è impegnato anche per creare la commemorazione dei 50 anni della Federazione monegasca di judo.

Dopo le straordinarie Olimpiadi di Parigi, durante le quali il judo ha saputo far vibrare il mondo dello sport con una finale per squadra di antologia che ha visto la vittoria della Francia in casa contro i giapponesi, la sala Gaston Médecin, abituale antro del Roca Team, Vibrerà, anche lei, per il Judo, ospitando più di 100 judoka internazionali.

Ogni squadra ingaggia 7 combattenti (uno per categoria di peso) e la prima squadra che vince 4 combattimenti è dichiarata vincitrice. Le 14 squadre si affrontano in un tabellone a eliminazione diretta con draft automatico. Ogni squadra combatte almeno 2 volte al giorno.

La lista degli iscritti sarà comunicata all'inizio di dicembre e dovremmo ritrovare le nazioni abituali della tappa monegasca con Francia, Ucraina, Georgia, Italia, Portogallo, Lituania, alcune sorprese dell'ultimo minuto e i club di élite francesi.