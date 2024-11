Monaco alla 29ª sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro dell'ONU sul cambiamento climatico di Baku

Dal 18 al 20 novembre 2024, Céline Caron-Dagioni, Consigliere di Governo-Ministro delle Attrezzature, dell'Ambiente e dell'Urbanistica, si è recata a Baku (Azerbaigian) per partecipare alla sessione ministeriale della 29ma sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzionequadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 29).

La sfida principale di quest'anno è definire un nuovo obiettivo di finanziamento fino al 2030 per sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. La finalizzazione delle regole relative ai meccanismi di mercato (compensazione del carbonio) dell'accordo di Parigi sarà anche al centro dei dibattiti.

Céline Caron-Dagioni ha pronunciato l'intervento nazionale mettendo in evidenza le misure attuate sul territorio monegasco per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e

Ribadendo la necessità di tutti di rafforzare i propri impegni nell'attuazione dell'accordo di Parigi. Il Consigliere di Governo-Ministro ha inoltre rappresentato il Principato in vari eventi di alto livello, tra cui una tavola rotonda ministeriale sull'urbanistica e i cambiamenti climatici.

Nel quadro di questa COP, Monaco ha dato il suo sostegno a diverse dichiarazioni e iniziative, ricordando in particolare il ruolo fondamentale della scienza, la necessità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C, nonché l'importanza di decarbonizzare e adattare le città.

La delegazione del governo principato era composta da: Céline Caron-Dagioni, Consigliere di Governo-Ministro delle Attrezzature, Ambiente e urbanistica; Jérémie Carles, Capo Divisione della Direzione dell'Ambiente; Laetitia Rebaudengo, Capo sezione alla Direzione dell'ambiente; Céline Gindre, Capo Sezione presso la Direzione dell'Ambiente e Carl Dudek, redattore presso il Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione.