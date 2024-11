Nizza, in corso il primo Festival del Film Asiatico (Foto)

E’ in corso a Nizza il primo festival di cinema asiatico che si concluderà il prossimo 24 novembre.

La manifestazione si svolge al Cinema Rialto, in Rue de Rivoli a due passi da Villa Massena e dal Negresco.

Il costo del biglietto è accessibile a tutti e rende popolare la manifestazione: 6 euro per la retrospettiva, 8 euro per i film in anteprima.

Il programma del festival è assolutamente adeguato: un’alternanza di film in anteprima (cinesi, coreani e giapponesi), che son stati presentati all’ultimo festival di Cannes e di film-retrospettiva (una vasta rassegna composta da 7 film) di Wong Kar-Wai.

Si tratta del regista reso famoso in Europa dal film “In the mood for love”, mentre completa il cartellone un film di animazione giapponese da vedere in famiglia. Tutti i film sono in VO, cioè nella versione originale.



Il successo della formula proposta dall’ appassionata équipe del Rialto sono le sale piene e la coda davanti al cinema come non si vedeva da tempo.





La versione originale dei film, con le sonorità che variano dal mandarino, al cantonese (con ben 9 toni di voce!), dal coreano al giapponese ci consente di compiere un viaggio nell’Estremo Oriente.

Le proiezioni sono accompagnate da veri momenti di cultura dell’Estremo Oriente: calligrafia, pittura, arti marziali.

Per questa festa del cinema nell’atrio del Rialto non mancano i lampioncini rossi che si riflettono sul soffitto, i fiori dipinti con l’inchiostro di china e la calligrafia sui muri, le dimostrazioni di Tai Chi: tutto mentre si fa la coda e l’aria odora di popcorn.