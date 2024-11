Cap3000, destinazione Natale. In viaggio verso le festività di fine anno

E’ stato Philippe Lacheau, attore, regista e sceneggiatore francese, a dare il calcio d'inizio ufficiale ai festeggiamenti di fine anno a Cap3000.

Ormai al grande centro commerciale di Saint Laurent du Var è partito un viaggio luminoso e festoso con “Destinazione Natale” accompagnati da “Cap Noisette”, il personaggio simbolo del Natale 2025.

Fino al 5 gennaio 2025 a Cap 3000 ci si muove verso una destinazione indimenticabile, dove ogni spazio si trasforma per far risplendere la magia delle vacanze: incontri con Babbo Natale, viaggi in trenino, concerti gospel e altre sorprese rendono il viaggio un momento prezioso per tutta la famiglia.