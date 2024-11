A Beausoleil e Cannes due appuntamenti con "The Golden Voice Star Concert"

MIMAclub nell'ambito della partnership esclusiva con i Golden Voices Music Awards, presentano "THE GOLDEN VOICES STAR CONCERTS" con: "VANINA & FRIENDS cantano HAPPY CHRISTMAS", due nuovi concerti 'crossover' per festeggiare insieme il Natale in un programma tra Pop internazionale e canzoni classiche. Con un team di artisti e talenti professionisti internazionali, laureati dei Golden Voices Music Awards, Academy & Stars Concerts e The Monaco Team.



L'appuntamento è a Beausoleil presso l'Espace Prince Jacques de Monaco domenica 1 dicembre alle ore 16. Il concerto si chiuderà con un drink di amicizia.

Secondo rendez-vous sabato 14 dicembre a Cannes alle 20 nella Chiesa della Santissima Trinità per festeggiare insieme il Natale con gioia, musica e canzoni.