F1. A Las Vegas Leclerc è quarto. Verstappen è campione del mondo 2024

Max Verstappen vince il suo quarto titolo mondiale di Formula 1. Un titolo meritato, nonostante la Red Bull orfana di Adrian Newey sia calata di rendimento ma è bastata la gran prima parte di stagione all'olandese, con nessun rivale che è mai davvero riuscito ad avvicinarlo, nemmeno Lando Norris. Basta a Max essere arrivato quinto, una posizione davanti a Norris, per aggiudicarsi il quarto campionato piloti consecutivo.

Mercedes sugli scudi a Las Vegas: Russell fa la pole e vittoria, davanti al compagno Hamilton che partiva decimo. Poi le Ferrari: Sainz va sul podio e il monegasco Charles Leclerc è quarto, stessa posizione da cui era scattato in griglia. Ferrari terza e quarta, McLaren sesta e settima: il mondiale costruttori è ancora aperto, ma per il Cavallino in Qatar sarà molto dura recuperare i 24 punti che ancora lo separa dal team britannico.