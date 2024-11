Nizza, una serata dedicata alla violenza sulle donne al Cinéma Pathé Gare du Sud

Nell'ambito della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Città di Nizza organizza un evento in partenariato con i cinema Pathé: l’incontro avrà quale momento di riferimento il film “L'amour et les forêts” di Valérie Donzelli per questa nuova sessione cittadina.



“Amore e foreste”

Lunedì 25 novembre dalle 18,45 alle 23 al Cinéma Pathé Gare du Sud - 6, place Charles Pasqua – 06000 Nizza

Screening seguito da una tavola rotonda condotta e moderata da Jérémy Bride (psicologo clinico, specializzato in psico traumatologia e influenza mentale).





“L'amore e le foreste” è un film diretto da Valérie Donzelli con Virginie Efira e Melvil Poupaud.



Quando Blanche incontra Grégoire, pensa che si tratti della persona che sta cercando. I legami che li uniscono si intrecciano rapidamente e la loro storia è costruita nella passione. La coppia si trasferisce, Blanche si allontana dalla sua famiglia, dalla sorella gemella e si apre ad una nuova vita. Ma filo dopo filo, si ritrova sotto l'influenza di un uomo possessivo e pericoloso.

Programma

Ore 18,45 - Ricevimento del pubblico

Ore 19,15 - Saluti di benvenuto di Maty Diouf (Adjointe) e Savanna Samokine (Direttrice del Cinémas Pathé Nice)

Ore 19,30 - Proiezione del film

Ore 21,15 - Tavola rotonda (dibattito cinematografico): dibattiti con il pubblico

Ore 22,15 - Cena cocktail



Tavola rotonda con relatori

Maty Diouf, Adjointe con delega alla lotta contro la discriminazione, diritti della donna, azioni umanitarie e cooperazione;

Comandante Emmanuelle Pergentini , capo della brigata per lesioni personali del servizio di polizia giudiziaria di Nizza;

Capo di brigata Fabien Pelletier, Formatore presso il Servizio dipartimentale di formazione e reclutamento, Direzione interdipartimentale della Polizia di Stato delle Alpi Marittime;

Cécile Thiriet , direttrice del Centro socio-giudiziario dell'associazione Montjoye;

Jérémy Bride, Psicologo Clinico, specializzato in Psicotraumatologia e Controllo Mentale, Psicologo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Universitario di Nizza (moderatore della tavola rotonda).