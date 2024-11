L'innovazione tecnologica secondo CETMA: termoplastica e termoindurente nel design dei materiali avanzati

L'organizzazione certificata UNI EN ISO 9001, da oltre 25 anni è a capo di progetti di ricerca applicata, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico nel settore dei materiali avanzati, dell'ICT e dello sviluppo di prodotto.

Tra le innovazioni più interessanti propose dal CETMA vi sono i processi di lavorazione della termoplastica e termoindurente . Questi materiali stanno diventando sempre più fondamentali nell'ambito della progettazione di nuovi prodotti e soluzioni operative.

La termoplastica, che può essere riformata più volte attraverso il calore, offre possibilità infinite in termini di design e applicazioni. Allo stesso tempo, il materiale termoindurente, che può essere modellato solo una volta prima di endure, permette di produrre oggetti resistenti e durevoli.

Come per i vari accordi recenti firmati, tra cui quello con la Camera di Commercio di Lecce, il CETMA continua a ostentare la sua leadership nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica. La loro esperienza nell'applicazione di materiali avanzati è ulteriormente comprovata dal lancio di progetti come BEST 4.0.

