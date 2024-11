La maestosità del mare: a Nizza, per un anno, incontri, spettacoli, lettura, musica, laboratori

In previsione della terza Conferenza delle Nazioni Unite per l'Oceano, che si terrà a Nizza dall'8 al 13 giugno 2025, é proposta, a cura della Biblioteca Municipale, una programmazione che coprirà tutto «L'Anno dell'Oceano».



La Biblioteca propone due grandi eventi: “La mer en majesté” fino a gennaio 2025 e “L'homme et la mer” da febbraio a settembre 2025.



Una ricca e variegata programmazione sarà declinata su tutta la rete delle biblioteche e fuori dalle sue mura, in strutture partner: esposizioni, incontri, spettacoli, laboratori di immersione virtuale, workshop creativi, letture musicalizzate, letture, laboratori educativi.

La finalità è quella di sensibilizzare sull’importanza e sulla conservazione dei mari e degli oceani.



Il mare è un costante richiamo alla grandezza della natura e alla responsabilità nei suoi confronti: un invito alla contemplazione, alla meraviglia e alla conservazione di un ecosistema fragile.



Alcuni momenti forti

Mostre

Mers et merveilles - Bibliothèque Romain Gary – Fino al 1° febbraio 2025

En Immersion - Bibliothèque Raoul Mille – Fino al 16 gennaio 2025

Incontri

La majesté d'une déesse marine : Vénus et ses voyages en Méditerranée - Bibliothèque Raoul Mille - Mercoledì 27 novembre, ore 14,30

Contes et légendes de la mer, du froid et du vent - Bibliothèque Raoul Mille - Sabato 30 novembre, ore 10

Le Mont Saint-Michel, merveille de l’Occident - Bibliothèque Raoul Mille - Sabato 30 novembre, ore 14,30

Espars, la marine royale de Savoie : entre Nice et Cagliari - L’Artistique - Venerdì13 dicembre, ore 15

Paysages océaniques - Bibliothèque Romain Gary - Venerdì13 dicembre, ore 16

Promenade des Anglais, douze nouvelles - Bibliothèque Romain Gary – Venerdì 24 gennaio, ore 16

Luoghi e indirizzi