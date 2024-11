Migliora l'accesso al cimitero di Monaco: nuovo parcheggio da 30 posti

Il Governo monegasco, d'intesa con il Comune, si impegna a migliorare l'accessibilità del cimitero di Monaco per tutti i visitatori.

A partire da metà dicembre, i lavori saranno avviati per un periodo di circa un anno e mezzo, al fine di creare un nuovo parcheggio coperto con 30 posti. Le strutture mirano a facilitare l'accesso per tutte le persone che vengono a raccogliersi con i loro parenti. Da ieri, lunedì 25 novembre, le imprese incaricate dalla Direzione dei Lavori Pubblici preparano il terreno per questi lavori.

L'obiettivo è realizzare questi miglioramenti garantendo un ambiente rispettoso e tranquillo per le famiglie. Gli accessi alle tombe saranno mantenuti e il raccoglimento di ciascuno sarà al centro delle preoccupazioni del Governo e del Comune, che lavoreranno insieme per coordinare le operazioni.

Per preservare la calma e la dignità dei luoghi, i cantieri saranno interrotti durante il funerale e le aree di lavoro che potrebbero generare rumore saranno circondate da protezioni acustiche per ridurre al minimo gli inconvenienti.