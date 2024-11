Monaco, passaggio di consegne al Centro di Soccorso de La Condamine

Una cerimonia militare, commissionata dal tenente colonnello Maxime Yvrard, si è tenuta lunedì 25 novembre presso la caserma dei vigili del fuoco di La Condamine, alla presenza del consigliere di governo - ministro dell'interno, Lionel Beffre, del Direttore Generale del Dipartimento dell'Interno, Christope Prat e del Comandante Superiore della Forza Pubblica, il Colonnello Tony Varo, per la cessione di comando del Centro di Soccorso de La Condamine tra l'Aiutante Capo Jean-Christophe Masotti e il suo vice, l'Aiutante di Brigata Laurent Audibert.

Entrato nel Corpo dei Vigili del Fuoco di Monaco nel 2001, l'Aiutante Laurent Audibert ha scalato i gradi all'interno del Centro di soccorso di Fontvieille per 21 anni. Durante questo periodo, ha acquisito tutte le competenze necessarie per le sue funzioni (intervento in ambienti pericolosi, bagnino acquatico, bagnino di pulizia).

Inoltre, è diventato anche il referente del Corpo in rischi tecnologici, funzione indispensabile per un comandante delle operazioni di soccorso quando una problematica nucleare, radiologica, biologica, chimica e ambientale è in gioco.

È stato assegnato al Centro di Soccorso di La Condamine, nel dicembre 2022 per svolgere le funzioni di Assistente del Capo del Centro.