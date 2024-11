Monte-Carlo Société des Bains de Mer e EHL Hospitality Business School unite per formare i talenti di domani

Mercoledì 20 novembre, il Presidente-Delegato del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), Stéphane Valeri, Achim Schmitt, decano della EHL Hospitality Business School (EHL) e Patrick Ogheard, decano della EHL School of Practical Arts, hanno firmato un accordo di partenariato. La firma si è svolta presso l'Hotel de Paris Monte-Carlo, alla presenza del Direttore Generale del Gruppo Monegasque, Albert Manzone, e della Direttrice delle Risorse Umane, Sophie Vincent, di, e di William-Alexandre François, Head of Business Development - EHL Scuola di Arti Pratiche. Questa partnership lega ormai le due istituzioni, che hanno come obiettivo comune quello di aumentare l'attrattività del settore alberghiero-ristorazione, incoraggiando allo stesso tempo lo sviluppo delle competenze dei collaboratori SBM.



Un partenariato all'insegna dell'eccellenza. Con questo accordo di partenariato, Monte-Carlo Société des Bains de Mer e l'EHL Hospitality Business School, precedentemente noto come Ecole hôtelière de Lausanne, si impegnano a lavorare insieme sul lungo termine su quattro assi:



. La realizzazione di corsi di formazione professionale all'interno del Resort SBM con l'EHL.

. Lo sviluppo dell'attrattività del settore alberghiero-ristorazione.

. La creazione di opportunità di stage.

. La messa in atto di piani di carriera per accompagnare e trattenere i talenti.

Un'alleanza che illustra le sfide comuni di due istituzioni storiche che desiderano, più che mai, attrarre e accompagnare i talenti del futuro. Grazie a corsi di formazione continua, i collaboratori di Monte-Carlo SBM potranno beneficiare dei metodi d'insegnamento di alto livello dispensati dall'EHL, che mescolano attività pratiche e corsi teorici supportati da supporti digitali. Gli studenti dell'EHL saranno accolti in tirocinio o nell'ambito di progetti di studio per sviluppare le loro competenze operative e manageriali presso le strutture del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer.



Questo ulteriore sostegno dei collaboratori di Monte-Carlo Société des Bains de Mer si iscrive pienamente nello sviluppo del marchio Datore di lavoro «We are Monte-Carlo», avviato dalla Direttrice delle Risorse Umane del Gruppo, Sophie Vincent, e dai suoi team. Il marchio Datore di lavoro mira ad attrarre e a fidelizzare i talenti, in particolare attraverso corsi di formazione di alta qualità di cui potranno beneficiare.



"Firmare una partnership con un'istituzione del genere è davvero molto gratificante e sono certa che i nostri dipendenti saranno entusiasti di questa notizia. Intendiamo contribuire insieme all'attrattiva dei nostri mestieri. Vogliamo attuare azioni comuni per continuare a valorizzare tutti questi bei mestieri che fanno l'industria alberghiera e turistica", si è rallegrata Sophie Vincent durante la firma.



Monte-Carlo SBM e l'EHL, due istituzioni storiche. Ciascuno nel proprio settore, Monte-Carlo Société des Bains de Mer e l'EHL Hospitality Business School incarnano l'eccellenza.

Con quasi 4'000 collaboratori, ripartiti in 130 professioni diverse, Monte-Carlo Société des Bains de Mer è il primo datore di lavoro privato del Principato di Monaco e uno dei più importanti della Costa Azzurra. Da 160 anni il Gruppo si rinnova e innova, ed è oggi un punto di riferimento internazionale nel settore dell'ospitalità di lusso. Con sede nel Principato di Monaco dal 1863, il Gruppo esporta ormai a livello internazionale il suo know-how e la grande arte del vivere alla Monte Carlo, grazie a partnership di vasta portata come questa.



"Lo scopo di questa partnership è sviluppare insieme tirocini, ma anche assunzioni. Monegaschi, Bambini del Paese, residenti nel Paese di Monaco e comuni limitrofi sono già studenti presso l'EHL. Posso solo incoraggiare tutti coloro che hanno la passione per le professioni dell'ospitalità, dell'ospitalità e della ristorazione a studiare all'EHL perché avremo, oltre ai tirocini, molte assunzioni in seguito affinché questi studenti diventino i futuri dirigenti delle nostre istituzioni", ha dichiarato il Presidente Aggiunto Stéphane Valeri in questa occasione.

Riferimento mondiale in materia di formazione, innovazione e consulenza per il settore dell'accoglienza e dei servizi, l'EHL, creata nel 1893, è una pioniera nei metodi d'insegnamento delle professioni dell'ospitalità-ristorazione non solo in Svizzera, ma anche in tutto il mondo. Jacques Tschumi ha fondato la Scuola Alberghiera di Losanna più di 130 anni fa, in un'epoca vicina alla creazione della Monte-Carlo Société des Bains de Mer. "Aveva già identificato la necessità di formare albergatori in caso di carenza imminente. Monte-Carlo Société des Bains de Mer condivide la nostra ambizione: mettere le professioni dell'ospitalità e della ristorazione al centro della sua attività. La nostra missione comune è quella di trasformare l'immagine del settore per attrarre e trattenere i talenti. Con questa partnership, verranno realizzate azioni concrete per continuare a promuovere l'eccellenza e il futuro dei nostri mestieri", sottolinea Patrick Ogheard.

Anno dopo anno, l'EHL si posiziona ai primi posti delle classifiche delle università. Negli ultimi sei anni è stata classificata al primo posto tra le scuole di gestione alberghiera a livello mondiale, secondo il QS World University Ranking.

Oggi, l'EHL coniuga i valori svizzeri di rigore accademico e di pratiche del settore con la creatività e l'innovazione per offrire corsi che preparano gli studenti a carriere internazionali e a diventare i futuri leader del settore alberghiero e dei servizi.

"All'EHL, l'ospitalità va ben oltre il semplice settore: è un modo di pensare, vivere e connettersi con il mondo. Collaborare con la Società Monte-Carlo dei Bagni di Mare è un'ovvia, perché condividiamo un profondo impegno verso l'eccellenza, l'umano e la creazione di esperienze che lasciano un'impronta duratura. Ciò che mi entusiasma di più in questa partnership è il suo approccio profondamente umano. Il nostro obiettivo non è solo sviluppare competenze o innovare per innovare; creiamo una piattaforma in cui le persone, che siano studenti, professionisti o ospiti, sono al centro di tutto ciò che facciamo. Insieme esploreremo nuovi modi per unire tradizione e avanguardia, e sono convinto che i risultati ridefiniranno cosa significa prosperare in questo straordinario settore", ha spiegato il decano della EHL Hospitality Business School Achim Schmitt.