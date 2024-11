Otto telecamere di ultima generazione per la sicurezza di Roquebrune Cap-Martin

La polizia municipale si è dotata di otto telecamere pedonali di ultima generazione. Questi dispositivi offrono funzionalità avanzate, come il tracciamento GPS in tempo reale e la possibilità per il capo del reparto di visualizzare gli interventi in diretta.

Compatibili con le armi degli agenti, queste telecamere si attivano automaticamente in caso di uscita d'arma e sono già utilizzate dalle forze dell'ordine negli Stati Uniti. Sono inoltre dotate di un sistema di gestione dei dati basato su cloud. L'importo totale per l'acquisto di 8 camere ammonta a 12 829,14€ IVA inclusa, di cui 4320,00€ IVA inclusa nella sovvenzione da parte della Regione Sud.

La polizia municipale si è dotata anche di 13 nuove radio, che permettono a ogni agente di avere il proprio equipaggiamento di comunicazione. Queste radio sono dotate di funzionalità avanzate, tra cui la geolocalizzazione in tempo reale e la registrazione delle conversazioni.

Queste caratteristiche mirano a rafforzare la sicurezza degli agenti e ad ottimizzare il loro dispiegamento in caso di situazioni di emergenza. L'importo totale per l'acquisto di 13 radio portatili e un relè è di 15 360,00 € IVA inclusa (sovvenzione della Regione di 8 493,00 € IVA inclusa).