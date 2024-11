Tredicesimo Trofeo del Club Eco Monaco: premiata l'eccellenza imprenditoriale

Lunedì 25 novembre al Grimaldi Forum, sei dirigenti d'impresa sono stati premiati in altrettante categorie diverse, in occasione del 13° Trofeo del Club Eco Monaco organizzato dal Monaco Economic Board (MEB) e dal Gruppo Nice-Matin, in presenza del Ministro di Stato Didier Guillaume e del Consigliere-Ministro per le Finanze e l'Economia Pierre-André Chiappori. La serata ha messo in luce le prestazioni e la portata economica del Principato.

Il Trofeo del Club Eco Monaco ha accolto nella sala Camille Blanc del Grimaldi Forum quasi 300 attori economici e personalità; un successo che non si smentisce, anno dopo anno. In apertura della serata, il Presidente del MEB Michel Dotta, che ha partecipato alla creazione dell'evento, si è congratulato per questa longevità: "dal 2012, i Trofei hanno già premiato 79 entità, per rendere omaggio allo spirito imprenditoriale che anima il nostro paese, e questo per farne un polo di eccellenza economica."

Simon Perrot, Direttore Generale del Gruppo Nice-Matin ha ringraziato i membri del Club Eco Monaco per la loro partecipazione alla giuria di questi Trofep, perché "il compito non è stato facile, in gran parte a causa dell'incredibile talento dei nominati che sono stati citati, una novità".

Durante tutta la serata, Guillaume Rose, Direttore generale esecutivo del MEB e cerimoniere in questa occasione e Christian Huault, Direttore delle edizioni del Gruppo Nice-Matin nel suo ruolo di intervistatore, hanno accolto sul palco i sei vincitori nelle categorie Manager dell'anno, Sviluppo sostenibile, Innovazione, internazionale, Made in Monaco e Premio speciale della giuria.

I premi sono stati consegnati dai rappresentanti delle imprese membri del Club Eco Monaco e dalle personalità presenti, in particolare Didier Guillaume, Ministro di Stato, il Consigliere di Governo - Ministro delle Finanze e dell'Economia Pierre-André Chiappori e il Presidente del Consiglio Nazionale Thomas Brezzo.

Il Ministro di Stato che ha assistito per la prima volta a questa consegna dei trofei, ha inviato all'assemblea un messaggio diretto e chiaro: "Il governo del Principato è un governo pro-business che ama le sfide e gli sviluppi economici". Rivolgendosi al pubblico costituito dai principali attori dell'economia monegasca, "È lei che fa la ricchezza di questo paese, è grazie a lei che domani ci sarà ancora molto futuro per il Principato."

I vincitori

• Trofeo Manager dell'anno: Françoise Puzenat - BNP Paribas Monaco . Françoise Puzenat dirige la succursale monegasca di BNP Paribas dal 2022. Ha ricevuto un premio per le prestazioni del suo istituto, ma anche per aver instillato una dinamica di cambiamento mantenendo come leitmotiv: l'essere umano al centro. Consegnato da Michel Dotta, Presidente del MEB e Sylvie Biancheri, Direttrice generale del Grimaldi Forum.

• Trofeo Sviluppo sostenibile: EMT - Éric Humilier. L'Entreprise monegasque de travaux (E.M.T.), specializzata nella produzione e consegna di calcestruzzo, ha ridotto in modo notevole la sua impronta di carbonio con l'aiuto di 2 leve: rinnovo della sua flotta di veicoli pesanti che rispondono ormai all'esigente norma EURO VI e sostituzione di una parte del cemento nel calcestruzzo con prodotti meno inquinanti e provenienti dal rivalorizzazione dei rifiuti industriali. Consegnato da Annabelle Jaeger-Seydoux, Direttore della Missione per la Transizione Energetica e Thomas Battaglione, amministratore Direttore Generale della SMEG.





• Trofeo Innovazione: Otoneuro Monaco - Pierre Lavagna. Ex capo del servizio ORL del CHPG, il dottor Pierre Lavagna ha saputo creare una struttura specializzata nell'udito e nel trattamento delle vertigini di altissimo livello. Dotato di attrezzature a volte uniche in Europa e di un team di assistenti esperti, l'istituto è anche coinvolto nella ricerca per rimanere all'avanguardia nei suoi settori di intervento. Consegnato da Henri d'Alessandro, Direttore della succursale di Monaco - Centre d'Affaires Monaco/ Caisse d'Epargne Côte d'Azur e Yann Grégoire, Responsabile commerciale BtoB, Monaco Telecom.





• Trofeo internazionale: Fraser Worldwide - Anders Kurten. Fondata nel 1947 a San Diego, l'azienda è un attore mondiale della nautica da diporto attraverso le sue attività di intermediazione, acquisti e vendite cui si aggiunge una vasta gamma di servizi. Installata nel Principato da oltre 30 anni, Fraser Worldwide impiega circa 150 persone nel Principato e contribuisce attivamente con le sue iniziative a fare di Monaco la capitale dello yachting di lusso e sostenibile. Consegnato da Pierre-André Chiappori, Consigliere di Governo - Ministro delle Finanze e dell'Economia e Pascal Camia, Direttore dello Sviluppo Internazionale, Monte-Carlo SBM.