L'Alleanza delle Alpi del Sud presenta la sua roadmap: Estrosi, Robaldo (Provincia di Cuneo) e Scajola (Provincia di Imperia) indicano la strada

“Christian Estrosi, Sindaco di Nizza, Presidente della Métropole Nice Côte d'Azur, Claudio Scajola, Sindaco di Imperia, Presidente della Provincia di Imperia e Luca Robaldo, Sindaco di Mondovi, Presidente della Provincia di Cuneo hanno lanciato nel febbraio 2024 l' Alleanza Transfrontaliera delle Alpi del Sud che raggruppa i tre membri fondatori, la Métropole Nice Côte d'Azur, la Provincia di Imperia, la Provincia di Cuneo e i membri associati, la Comunità d'Agglomerazione della Riviera Francese, la città metropolitana di Torino, la città metropolitana di Genova e il Principato di Monaco in qualità di membro osservatore”.



Nei giorni scorsi, i membri dell'Alleanza si sono riuniti a Nizza per presentare la loro roadmap.



Spazio di vita comune delle Alpi del Sud

Avere uno spazio comune è un elemento chiave dell'integrazione europea per gli abitanti del territorio.



Infrastrutture di trasporto e mobilità

Ripristinare i collegamenti sulla linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia e migliorare i collegamenti stradali e ferroviari nella Valle della Roya;

Sviluppare collegamenti diretti tra Nizza Imperia/ Nizza Genova/ Nizza Torino;

Stabilire un piano di spostamenti transfrontalieri e riflettere su possibilità di collegamenti alternativi dei tre territori.

Sviluppo sostenibile e rischi climatici

Stabilire azioni di cooperazione e di anticipazione per la gestione dei rischi, in particolare tra i servizi di emergenza frontalieri;

Concentrarsi sulla conservazione delle risorse naturali e la prevenzione dell'isolamento delle zone montuose e remote.

Gestione delle risorse idriche

Aumentare la capacità di stoccaggio dei territori, attuare un uso razionale delle risorse idriche e migliorare la gestione dell'approvvigionamento;

Favorire il riutilizzo delle acque reflue, per preservare la biodiversità e il patrimonio.

Accesso ai servizi pubblici;

Istituire procedure eque per l'accesso ai servizi pubblici transfrontalieri per tutti i cittadini.

Cooperazione sociale e sanitaria

Con una tessera sanitaria transfrontaliera, l'organizzazione di servizi sociali e sanitari comuni e un sistema comune di servizi per l'occupazione per facilitare la vita quotidiana dei lavoratori frontalieri.

Bilinguismo

Attuare iniziative destinate ai pubblici scolastici e ai cittadini per favorire il bilinguismo franco-italiano.

Questo il commento di Christian Estrosi dopo la riunione dell’Alliance des Alpes du Sud: “Con questa tabella di marcia concordata, proporremo soluzioni comuni per la difesa degli interessi e del benessere degli abitanti, siano essi francesi o italiani!



L’Alleanza delle Alpi del sud ci permetterà di parlare di una via comune per condurre azioni di sensibilizzazione presso le istanze nazionali, intergovernative ed europee, al fine di sbloccare fondi per realizzare progetti riguardanti i nostri cittadini.



La prossima tappa sarà l'insediamento della prima presidenza a rotazione dell'Alleanza da parte della Metropoli Nizza Costa Azzurra, a Nizza nella primavera del 2025”.