Il Principe Alberto e la Principessa Charléne hanno inaugurato il New Moods Monaco

Sabato 30 novembre, la tanto attesa serata di New Moods è stata ufficialmente inaugurata da LL.AA.SS. Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, accompagnati da Stéphane Valeri, Presidente-Delegato della Società di Monte-Carlo dei Bagni di Mare e da S.E.M. Didier Guillaume, Ministro di Stato. Un'inaugurazione intima alla presenza di Thomas Brezzo, Presidente del Consiglio nazionale e di Georges Marsan, Sindaco di Monaco.

Gli ospiti ufficiali e istituzionali monegaschi sono stati accolti da Stéphane Lobono, direttore dell'istituto, da Frédéric Darnet, e dal Chef Marcel Ravin per questa inaugurazione ufficiale, prima dell'apertura al pubblico il 5 dicembre prossimo. Il simbolismo e l'emozione erano presenti, tanto che il vecchio Moods aveva segnato gli spiriti nel Principato, in soli tre anni di esercizio dal 2008 al 2011. Il Presidente-Delegato della SBM aveva promesso, fin dal suo arrivo alla testa del Gruppo, di riportarlo in vita.

È ormai cosa fatta. Il New Moods fa rivivere questo luogo già entrato nella leggenda di Monte-Carlo, in un nuovo scenario e una nuova formula, pronta a far vibrare il Principato. L'emozione era all'appuntamento sabato sera a Monte-Carlo dopo le illuminazioni magiche della Place du Casino, è un'altra luce molto attesa che si è riaccesa, quella della nuovissima scena del New Moods.

«È con una certa emozione che mi rivolgo a voi stasera, poiché sapete che questo progetto di rinascita del Mood è caro a me, come a moltissimi residenti e amanti del Principato», ha dichiarato Stéphane Valeri, all'apertura del suo discorso inaugurale.

Il Presidente-Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer non ha mancato in questa occasione di rendere omaggio a Jean-René Palacio, sotto gli sguardi commossi della moglie e della figlia del defunto Direttore Artistico della SBM. Era lui che aveva immaginato questo nuovo concetto di serata e spettacolo, nel 2008.

Prima di aggiungere: "Il New Moods è, come il primo, un lavoro di squadra, con un nuovo posizionamento che gli permette una perennità e una performance a beneficio di Monte-Carlo e della popolazione residente, come dei nostri clienti visitatori. Questo luogo simbolico per la comunità di Monaco, ma anche destinato naturalmente alla

clienti dei nostri hotel, sarà, come sapete, diretto da Stéphane Lobono, con una programmazione artistica affidata a Alfonso Ciulla, il Direttore Artistico del nostro Gruppo. Una programmazione che, oltre alla «musica live», vedrà una evoluzione verso lo stand-up".

Dopo la presentazione della targa inaugurale e la foto ricordo davanti alle chitarre di Jean-René Palacio, S.A.S Il Principe Albert II e S.A.S. La Principessa Charlène hanno simbolicamente riacceso la luce spenta da dodici anni. La lampadina consegnata da Stéphane Valeri e Stéphane Lobono, in mano, la magia ha funzionato. Tutte le luci sceniche si sono illuminate, segnando ufficialmente la rinascita di questo mitico luogo delle notti monegasche, nella Gioia palpabile, e gli applausi.

La serata è iniziata con le note dei Rolling Stone, portate da La Tribu, il primo gruppo ad esibirsi su questo nuovo palco. Set musicale festivo ed energico, cocktail Signature e specialità dello Chef Marcel Ravin declinate nel menu Finger Food, questa serata ha fatto rivivere lo spirito del Moods, versione 2024.

Una serata che ha dato l'appuntamento per l'apertura ufficiale al pubblico del 5 dicembre prossimo.