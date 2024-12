Monaco, Bon Entendeur, Parallelle e Dj Baloo al Grimaldi Forum

Per festeggiare i suoi 25 anni e l'inaugurazione dei nuovi spazi, il Grimaldi Forum Monaco vi propone una serata elettro unica nella sua nuovissima Hall Pinède di oltre 3.000 metri quadri.

Il 16 gennaio, alle ore 21 lasciatevi trasportare dai suoni di Bon Entendeur, Parallelle e Dj Baloo da Monaco!

Con un orario ideale in settimana per tutti a goderselo, una serata che promette di farti vibrare dalle 21:00 all' 1 di notte: Parallelle, Bon Entendeur seguito da un after party con DJ Baloo from Monaco.

Prezzo: 25€/persona in piedi - 45€/persona seduti nella zona lounge, minimo di 4 persone (non saranno garantiti allo stesso tavolo come gli ospiti di una sola e stessa prenotazione). Bar in loco.