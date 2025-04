Torino celebra il vermouth e Antica Formula è inevitabilmente al centro della scena

Torino, culla del vermouth, ha celebrato ancora una volta questo iconico vino aromatizzato con un evento che ha saputo unire storia, gusto e innovazione: il Salone del Vermouth. La nuova edizione, svolta il 22 e 23 febbraio nella suggestiva cornice del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, ha offerto un viaggio alla scoperta delle radici e delle evoluzioni di questo prodotto senza tempo.

L’atmosfera del Salone, in realtà, ha iniziato a prendere vita già nei giorni precedenti, con un esclusivo Fuorisalone che ha trasformato Torino in un palcoscenico di esperienze e degustazioni. I vermouth Antica Formula , Carpano e Punt e Mes, prestigiosi prodotti di Fratelli Branca Distillerie, sono stati i protagonisti di una settimana ricca di eventi nei locali più rinomati della città. Cene d’autore, masterclass sulla miscelazione e incontri con bartender di fama internazionale hanno permesso agli appassionati di immergersi nell’arte del vermouth, preparandoli all’esperienza unica del Salone.

In questo contesto di celebrazione e riscoperta, Antica Formula ha saputo distinguersi come un simbolo di tradizione ed eccellenza. La sua ricetta originale, riscoperta da Giuseppe Bernardino Carpano, è rimasta invariata nel tempo, preservando la sua anima artigianale e il suo profilo aromatico inconfondibile. Durante il Salone del Vermouth, questo straordinario prodotto ha affascinato gli ospiti grazie al suo pregiato bouquet e alla sua versatilità.

L’eleganza di Antica Formula non è stata solo un elemento sensoriale, ma anche visivo: la sua iconica bottiglia ha reso omaggio alla tradizione, trasformandosi in un simbolo di raffinatezza e ricercatezza. Non si tratta solo di un vermouth, ma di una vera e propria esperienza, capace di trasportare chiunque lo assaggi in un’atmosfera sofisticata e senza tempo.

Il Salone del Vermouth ha trovato la sua perfetta ambientazione nel Museo Nazionale del Risorgimento Italian o , una cornice storica d’eccezione per un prodotto altrettanto iconico. Qui, Antica Formula ha catalizzato l’attenzione con sessioni di degustazione guidate da esperti, che hanno svelato i segreti della sua produzione: dalla selezione delle erbe aromatiche alla miscelazione meticolosa che conferisce a questo vermouth il suo carattere distintivo.

Il pubblico ha avuto l’opportunità di scoprire come Antica Formula non sia solo perfetta da degustare in purezza, ma anche come ingrediente imprescindibile per cocktail di alta classe. I bartender di fama internazionale presenti all’evento hanno dimostrato come questo vermouth possa esaltare la struttura di qualsiasi drink, dai classici Negroni e Manhattan fino a creazioni inedite, regalando profondità e complessità ai cocktail più raffinati.

Ancora una volta, il Salone del Vermouth ha confermato Torino come capitale indiscussa di questa tradizione, e Antica Formula è stato senza dubbio uno dei protagonisti più apprezzati. La sua presenza all’evento non ha fatto altro che consolidarne il ruolo di riferimento nel mondo del vermouth, riaffermando il valore di un prodotto che continua a essere sinonimo di artigianalità ed eccellenza.

Il successo di Antica Formula al Salone non è solo la celebrazione della sua qualità, ma anche della sua eleganza intramontabile. Con il suo gusto versatile e la sua capacità di adattarsi sia alla degustazione liscia sia alla miscelazione di alto livello, ha dimostrato ancora una volta di poter offrire un’esperienza che racchiude storia, innovazione e gusto sofisticato, portando avanti un’arte secolare che continua a conquistare generazioni di appassionati.

















