L’Hippodrome Côte d'Azur di Cagnes sur Mer per una settimana a “portata” dei bambini

In occasione delle vacanze scolastiche di Natale, da sabato 21 dicembre a sabato 28 dicembre 2024, l’Hippodrome Côte d'Azur di Cagnes sur Mer proporrà diverse animazioni gratuite per i bambini.

In particolare:

Passeggiate a cavallo

Vélo sulky

Castello gonfiabile a tema natalizio



L'Ippodromo sarà adornato con mille luci che abbelliranno con i propri colori il maestoso albero di Natale alto 8 metri.





Lo snack bar di Dan e Karyne offrirà anche bevande calde come vin brulè e cioccolata calda, oltre a cibi come churros, pancake e waffle.



Martedì 24 dicembre 2024 si prospetta come una vigilia di Natale eccezionale, ricca di

intrattenimenti.

I festeggiamenti comprenderanno gite in carrozza fra una corsa e l’altra, passeggiate a cavallo, un castello gonfiabile di Natale, biciclette sulky, sessioni di trucco e musiche di Natale tra le gare per ingentilire l’atmosfera.



Inoltre sempre da sabato21 a sabato 28 dicembre Babbo Natale distribuirà regali ai bambini e pazientemente si farà fotografare con i piccini.

Secours Populaire sarà presente offrendo l'opportunità di compiere una buona azione offrendo vestiti o giocattoli non più in uso, a condizione che siano in ottime condizioni.

Per rendere questo giorno ancora più festoso, l'ingresso sarà gratuito per tutte le persone che indossano un cappello o un maglione di Natale.