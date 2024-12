Un Natale scintillante da Luca Style Creazioni!

Domenica 22 dicembre, a partire dalle 18:30, Luca Style Creazioni apre le porte a tutti i suoi clienti che desiderano festeggiare il Natale in compagnia. Come ogni anno, Luca Lupoi, vi aspetta nel suo salone LSC (Luca Style Creazioni) in Via Fiume 45 a Sanremo per augurarvi buon Natale e festeggiare insieme con un aperitivo a tema natalizio.

L'evento, sarà l'occasione perfetta per brindare al nuovo anno, ammirare una mostra fotografica, ascoltare musica dal vivo e scoprire le ultime novità in fatto di bellezza e benessere. “Infatti - come ci ha spiegato Luca, patron di Luca Style Creazioni - ci saranno il violinista Salvatore Burgio a rallegrare la serata, la presentazione della nuova cosmesi siciliana, la mostra fotografica di Miki e infine, Matteo, consulente d’immagine, a spiegare il suo lavoro e nel caso foste interessati, potrete prendere appuntamento per un eventuale seduta di armocromia. Il 2024 è stato un anno ricco di soddisfazioni, oltre ad aver introdotto l'innovativa ozonoterapia per capelli, il salone è stato premiato per l'eccellenza dei suoi servizi. Vi aspetto per festeggiare insieme questi successi domenica 22 dicembre a partire dalle 18:30 in Via Fiume 45”.

Per ulteriori informazioni non esitate a visitare la pagina Facebook o chiamare al 0184 506303.