Mentone, aperto al pubblico il nuovo parcheggio sotterraneo della stazione ferroviaria

Giovedì 19 novembre, il nuovo parcheggio sotterraneo della Stazione di Mentone ha aperto le sue porte al pubblico: una nuova tappa è stata ora raggiunta nella realizzazione del Polo di Scambi Multimodali che beneficerà gli abitanti del territorio della Comunità della Riviera francese.



Avviato nel dicembre 2021, i lavori del Polo di Scambi Multimodali di Mentone si concludono gradualmente con l'apertura del nuovo parcheggio sotterraneo. Dopo l'inaugurazione del piazzale lo scorso novembre, la messa in funzione di questo nuovo parcheggio segna definitivamente la trasformazione del quartiere della stazione di Menton.





Se la prima fase del progetto è consistita nella riconfigurazione dell'edificio viaggiatori della stazione, i lavori esterni sono iniziati, invece, già nei primi mesi dell'anno 2022 con le operazioni di terrapieno. In meno di un anno, 36.000 m3 di materiale sono stati evacuati dal sito. La fase di costruzione è iniziata nel maggio 2023 con la costruzione delle fondamenta del parcheggio prima che si alzasse la struttura della nuova attrezzatura su 4 livelli. Realizzato, sotto la direzione di SNCF Gares & Connexions, questo colossale cantiere a vocazione comunitaria destinato a migliorare la mobilità e favorire i trasporti collettivi, è durato meno di 2 anni e mezzo per terminare lo scorso settembre e lasciare spazio all'allestimento interno del parcheggio affidato al delegato Interparking.



La commissione di sicurezza ha convalidato, giovedì 19 dicembre al mattino, la messa in servizio dell'attrezzatura che ha aperto le sue porte poco dopo le 10:30.

Chiamato «Parking Gare SNCF», il nuovo parcheggio è aperto 24/24 e 7/7. L'accesso sul piazzale da Avenue de la Gare e l'uscita da Rue Albert 1er in basso. Dei 406 posti, 66 sono dedicati alle due ruote motorizzate e 340 alle auto, di cui 19 dotati di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Posti sono riservati per il carpooling e il drop-off, situato al -1 con un franchising di 30 minuti gratuiti.

Il nuovo parcheggio è completamente accessibile alle persone con mobilità ridotta e offre 8 posti dedicati, nonché un ascensore che dà accesso diretto al piazzale.