"I diritti delle società a Monaco": numerose tavole rotonde per trattare in profondità l'argomento

Il 13 dicembre scorso, l'Istituto Monegasco di Formazione alle Professioni Giudiziarie (IMFPJ) ha riunito 200 professionisti del diritto e della giustizia al One Monte-Carlo in occasione di un convegno su «Il diritto delle società a Monaco».

Samuel VUELTA SIMON, Direttore dei Servizi Giudiziari, ha ricordato che la scelta del tema era legata all'impegno della giustizia monegasca contro il riciclaggio, poiché i trust

e società di copertura sono spesso usati per nascondere l'origine dei fondi. Il diritto societario è d'altronde oggetto di una duplice attualità, a Monaco, con il progetto di legge n° 1.094 sulla modernizzazione del diritto societario e, in Francia, con il progetto «RÉPONDS» (Riflessione per un nuovo diritto societario), lanciato all'inizio dell'anno 2024 e guidato dall'Università di Parigi PanthéonAssas.

Il convegno ha preso la forma di una serie di tavole rotonde animate da professioni diverse - imprenditori, rappresentanti di istituzioni, avvocati, magistrati, consulenti legali,

esperti contabili e accademici - per dare una visione a 360 gradi del diritto societario.

La prima tavola rotonda è stata presieduta da Yves STRICKLER, Direttore scientifico dell'IMFPJ, e moderata da Stéphane VALERI, Presidente-Delegato della Société des Bains de Mer, e Philippe ORTELLI, Presidente della Federazione delle Imprese Monegasche (FEDEM), sugli aspetti teorici e pratici della nozione di società. Poi, sono stati affrontati il processo di creazione di una società a Monaco e le diverse forme sociali con una tavola rotonda presieduta dal sig. Pierre-André CHIAPPORI, Consigliere di Governo-Ministro delle Finanze e dell'Economia.

La tavola rotonda successiva, presieduta dal sig. Robert BOISBOUVIER, presidente della Camera dei Consiglieri Legali, ha accennato alla scelta della forma sociale, in funzione dei progetti d'impresa.

Nel pomeriggio, la tavola rotonda presieduta da. Bernard BENSA, Presidente dell'Ordine degli avvocati, ha trattato della vita della società, in particolare della prevenzione dei conflitti e della responsabilità civile e penale dei soci.

La tavola rotonda presieduta da François-Xavier LUCAS, professore alla Scuola di diritto della Sorbona e consigliere alla Corte di revisione, ha evocato il caso della società in difficoltà, con le soluzioni offerte dal diritto monegasco.

Gli esperti contabili hanno fornito il loro punto di vista sul diritto societario, con una tavola rotonda presieduta da Stéphane GARINO, presidente dell'Ordine degli esperti contabili.

Infine, la riforma in corso a Monaco e il progetto francese sono stati presentati alla fine della giornata con una tavola rotonda presieduta dalla signora Julia HEINICH, professore all'Università di Borgogna, specialista in diritto societario e membro del progetto RÉPONDS.