Monte-Carlo SBM svela il nome del suo prossimo progetto alberghiero a Courchevel 1850

Un anno dopo l'acquisizione del "Palace des Neiges" a Courchevel 1850, il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) ha svelato il nome del suo ambizioso progetto alberghiero: "Monte-Carlo One - Courchevel".

Si tratta del primo esempio del suo nuovo brand internazionale, ovvero "Monte-Carlo One - Hotels & Residences", dedicato allo sviluppo di attività ricettive e residenziali. Un investimento storico per il Gruppo, tra l’altro al di fuori del Principato, che illustra la nuova dinamica internazionale del Gruppo e la sua volontà di sviluppare nuovi driver di crescita.

L'obiettivo è quello di far rivivere l'esperienza e il bel vivere di Monte-Carlo in una serie di nuove strutture, capaci di mostrare ulteriormente un know-how e un'esperienza che vengono riconosciuti in tutto il mondo da più di 160 anni.

Grazie al lancio del suo brand "Monte-Carlo One - Hotels & Residences", la Monte-Carlo Société des Bains de Mer, forte della sua reputazione solida e del suo blasone a livello mondiale nel settore degli hotel di lusso e del gioco, prosegue la sua strategia di sviluppo internazionale, con l'obiettivo di affermarsi ovunque ci siano persone interessate alle sue destinazioni e ai suoi servizi. Già segno di prestigio ed eccellenza, questo nuovo brand caratterizzerà sarà utilizzato per tutti i progetti alberghieri e residenziali internazionali del Gruppo. Ogni struttura, come il "Monte-Carlo One - Courchevel", avrà un proprio universo, tenendo sempre presenti quei i valori di eleganza e raffinatezza legati da sempre ai brand della Société.

La denominazione "Monte-Carlo One" unisce il passato e il futuro della SBM

L' elemento “One" fa riferimento alla Place du Casino di oggi, simboleggiata dalla nuova struttura One Monte-Carlo. Si tratta di un luogo prestigiosissimo, esattamente come il Casinò di Monte-Carlo e l'Hôtel de Paris Monte-Carlo, senza dimenticare il nuovissimo Café de Paris. Il Monte-Carlo One rappresenta anche il futuro del Gruppo, grazie a un posizionamento sul mercato alla costante ricerca dell'eccellenza. Si apre così una nuova era per la SBM, all’insegna di una visione assolutamente unica nei settori dell'extralusso, dell'ospitalità, della gastronomia e dell'esclusività.

Monte-Carlo One - Courchevel: un hotel di lusso incentrato sulla innovazione e sulla sostenibilità già a livello di progetto

L'ambizione del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer è quella di aprire le porte del "Monte-Carlo One - Courchevel" ai primi ospiti per la stagione invernale 2026/2027. Immersa nel cuore del prestigioso Jardin Alpin, questa struttura, una volta rinnovata, offrirà un insieme ben assortito di design e rispetto degli standard ambientali più elevati.

Anche l’architettura diventa eccezionale, grazie allo studio Herzog & de Meuron

Herzog & de Meuron è uno studio di architettura internazionale con sede a Basilea, in Svizzera. Fondata nel 1978, la struttura viene guidata ancora oggi dai due fondatori, Jacques Herzog e Pierre de Meuron, i quali collaborano a tutti i livelli con i partner e l’AD. Il suo staff internazionale, che vanta oltre 500 persone, al momento è impegnato in una vasta gamma di progetti fra Europa, America e Asia. L'ufficio di Basilea lavora in stretta collaborazione con quelli di Berlino, Monaco, Londra, Hong Kong, New York, San Francisco e Parigi, innanzitutto sui progetti alberghieri.

Queste le parole di Stéphane Valeri, Presidente e Amministratore Delegato della Monte-Carlo Société des Bains de Mer, per l’occasione: "La creazione di Monte-Carlo One - Hotels & Residences dimostra la volontà del Gruppo di aprirsi a nuovi mercati offrendo tutte le eccellenze e le esperienze che tipiche dei brand Monte-Carlo. Anche questa nuova iniziativa incarnerà i valori tipici del nostro Gruppo per soddisfare le aspettative di una clientela internazionale sempre più esigente". Con Monte-Carlo One - Courchevel, la SBM diventa capace di aggiungere alle proprie strategie un resort iconico che condivide gli stessi valori e si rivolge alla stessa clientela, senza contare le future sinergie, anche in termini di risorse umane. Courchevel 1850 è anche sede di eventi sportivi di alto livello e rappresenta la gemma degli sport invernali per l’intero Principato”.

Anche Jean-Yves Pachod, Sindaco di Courchevel, è stato lieto di dare il benvenuto al Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer nella località di cui è primo cittadino, affermando che: "Siamo onorati di dare il benvenuto a 'Monte-Carlo One - Courchevel', un progetto ambizioso e perfettamente in linea con lo spirito di lusso e raffinatezza che pervade Courchevel. Questa partnership con la Monte-Carlo Société des Bains de Mer rafforza ulteriormente lo status della città come destinazione prestigiosa. Courchevel accoglie con favore anche l'impegno del Gruppo per un lusso responsabile e sostenibile, in linea con i valori che la città sostiene da sempre. La cittadinanza è ansiosa di vedere questo nuovo hotel di lusso, capace di arricchire l'eccezionale offerta turistica della Savoia, da sempre capace di accogliere ospiti provenienti dai quattro angoli del mondo, soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali del 2030”.