Cagnes sur Mer: gennaio all’Hippodrome con prestigiosi eventi

All’Hippodrome-Cote d’Azur di Cagnes sur Mer, domenica 5 gennaio 2025 si celebra la Grande Journée de l'Obstacle, un evento prestigioso.

La giornata si preannuncia con un ricco programma di gare di alto livello. I migliori campioni della disciplina si sfideranno sia sulle barriere che sullo steeple-chase, offrendo così uno spettacolo accattivante agli appassionati di corse ippiche.



Per quanto riguarda le animazioni, sono in programma passeggiate a pony, corse in bicicletta sulky e attività legate al mondo dell’ippica: un percorso con palle giganti, strutture gonfiabili, gare nei sacchi, un salto con la corda gigante e molti altri.

Imperdibili gli spettacoli circensi tra le gare, con la performance di un giocoliere, di un acrobata, di un contorsionista del Cirque du Soleil e di un acrobata che mescola magia, umorismo e poesia.



Per i golosi, lo chef pasticciere Charles-Elie LEYZOUR sarà presente per realizzare una dimostrazione gastronomica interattiva con degustazioni e consegnerà in diretta una torta all'entourage del cavallo vincitore di una delle gare.



Challenge - Grand Prix de la Riviera

Un Polytrack Challenge si svolge fino a febbraio 2025 ed è aperto a tutti i cavalli di età pari o superiore ai 3 anni.



Le prove che chiuderanno questa sfida si disputeranno all'Ippodromo della Costa Azzurra:

25 gennaio 2025: Grand Prix de la Riviera

16 febbraio 2025: Prix Saonois