La 40ª edizione della Printemps des Arts de Monte-Carlo sarà incentrata sulla figura di Pierre Boulez

Bruno Mantovani, direttore artistico del festival, ha costruito la programmazione della 41ª edizione della Primavera delle arti di Monte-Carlo attorno alla figura emblematica di Pierre Boulez, il cui centenario sarà celebrato nel 2025.



Il Festival si articolerà in quattro week-end (dal 12 marzo al 6 aprile), con un preludio sinfonico il 2 marzo (Mahler, Wagner) e un postludio coreografico dal 23 al 27 aprile (Balanchine, Ratmansky, Goecke).



Il 26 marzo 2025, giorno anniversario della sua nascita, vedrà l'unico concerto dedicato alle opere del maestro durante il festival, sotto la direzione di Bruno Mantovani. Perché questa edizione sarà l'occasione eccezionale per scoprire le molteplici sfaccettature di quest'uomo fuori dal comune: Volevo dipingere un ritratto al di fuori dell'evidenza, per cogliere questa personalità singolare attraverso il prisma dei suoi gusti, delle sue influenze, del suo repertorio di direttore d'orchestra, delle sue filiazioni, della sua relazione con gli artisti che ammirava ma anche con quelli che odiava!»



Così il pubblico potrà (ri)scoprire opere che Pierre Boulez ha diretto (Wagner, Bruckner ma anche Bartók, Debussy, Stravinsky, Ravel, Malher), la musica dei suoi mentori (Schönberg, Berg, Webern), amici (Berio, Ligeti, Stockhausen) e maestro (Messiaen) che ha conosciuto, e la generazione giovane che ha sostenuto (Dalbavie, Eötvös, Grisey, Maresz, Hurel, Manoury, Mantovani). Per completare questo ritratto musicale, sarà anche in programma il concerto dei suoi concorrenti. (27 marzo).

Pierre Boulez era un compositore. Sono le sue partiture che hanno rivelato uno spirito libero, innovativo, un genio che si nutriva del passato per costruire la sua epoca. Ma passò la sua vita esercitando un numero inverosimile di mestieri diversi: fu direttore d'orchestra dal repertorio illimitato, mettendosi con lo stesso impegno al servizio delle grandi opere wagneriane e dei compositori emergenti.

Era anche scrittore, pedagogo, polemista, creatore e direttore di istituzioni, divulgatore delle opere più esigenti.

"Boulez era un artista eccellente in tutti i campi - commenta Paul Klee meglio di qualsiasi altro storico dell'arte -. Si nutriva degli incontri con i grandi creatori del suo tempo come Francis Bacon le cui opere illumineranno questa edizione della Primavera delle Arti con l'aiuto della Francis Bacon MB Art Foundation e del suo presidente, Majid Boustany"