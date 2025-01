Cannes, domani il concerto di Capodanno tra Vienna e Parigi

Un’idea: immergersi nell’atmosfera di Vienna per dare il benvenuto al nuovo anno insieme alla dinastia Strauss: è quanto propone l’Orchestra Nazionale di Cannes che si esibirà domani al Théâtre Claude Debussy.

Ammirato dai più grandi compositori del suo tempo come Brahms e Wagner, Johann Strauss Jr. viene considerato il primo compositore di danza in Europa, in una Vienna che è al suo apice e splende come mai prima.

Autore di più di 500 valzer, polche e quadriglie, compose il suo primo ballo all'età di 6 anni, con grande disperazione del padre che voleva che intraprendesse la carriera di banchiere.

Tra le sue opere più famose, la Valse de l’Empereur, Tritsch-Tratsch-Polka e l'operetta La Chauve-Souris, senza dimenticare il valzer Le Beau Danube bleu, l'esempio più compiuto della sua arte.

Se la tradizione viennese è nota per la convivialità e le feste, Parigi sa essere altrettanto divertente. Il balletto Gaîté Parisienne con musiche di Offenbach, con arrangiamento di Manuel Rosenthal per i Ballets Russes, copre famosi brani di Offenbach tra cui il Galop infernal dell'Orphée aux Enfers o la Barcarolle des Contes d’Hoffmann.

L'opera in un atto descrive l'atmosfera di un caffè parigino durante il Secondo Impero e si conclude con l'atteso cancan.



Arie Van Beek - Direttore

Programma

Jacques OFFENBACH- La Gaîté Parisienne (1938) - Orchestration de Manuel Rosenthal

Johann STRAUSS, père - Marche de Radetzky, op. 228 (1848)

Johann STRAUSS, fils - La Chauve-Souris — Ouverture (1874)

Johann STRAUSS, fils -La Valse de l’Empereur, op. 437 (1889)

Johann STRAUSS, fils -Tritsch-Tratsch-Polka, op. 214 (1858)

Johann STRAUSS, fils -Pizzicato-Polka (1869)

Johann STRAUSS, fils -Polka « Unter Donner und Blitz », op. 324 (1868)

Johann STRAUSS, fils -Le Beau Danube Bleu, op. 314 (1866)

Josef STRAUSS - Polka française « Feuerfest ! », op. 269 (1869)

Il concerto é in programma a Cannes, sabato 4 gennaio 2025 alle ore 20 al Théâtre Claude Debussy, Palais des festivals et des congrès, 1 boulevard de la Croisette.