I vagoni dei tram della Ligne 1 di Nizza saranno più lunghi: entro il prossimo anno sostituiti quelli di 33 metri

Nel 2019, la Métropole Nice Cote d’Azur aveva stanziato 60 milioni di euro per prolungare i tredici convogli “corti” (33 metri) che circolano sulla linea con l’obiettivo di portarli a 44 metri di lunghezza, come gli altri quindici che collegano Henri-Sappia a Nice Nord con l'ospedale Pasteur.

Poco dopo l’annuncio, però, era scoppiata l’epidemia di Covid e il bilancio cittadino venne rivoluzionato per privilegiare la sanità destinando il denaro all’acquisto dei vaccini e di vari presidi sanitari.



In questi ultimi mesi l’operazione “sfoltimento” della Ligne 1 è andata avanti con l’avvio dei bus a grandi dimensioni che percorrono un asse parallelo a quello del tram, lungo Boulevard Gambetta e Cessole.



Ma non è stata abbandonata l’idea di allungare i convogli della Ligne 1 e la trattativa con Alstom è ripartita su basi economiche molto più convenienti.



Così tra maggio 2025 e marzo 2026, i tredici convogli allungati torneranno gradualmente in servizio sulla linea 1 e la capacità di carico salirà da 200 a 300 passeggeri.



Così Christian Estrosi, in una dichiarazione raccolta da Nice Matin: “Il fatto che la metà dei treni attualmente in circolazione siano già allungati significa un aumento dell'offerta di trasporto del 15%, ovvero circa 20.000 passeggeri in più al giorno.



Abbiamo investito 27 milioni di euro in questa attrezzatura Alstom. Non possiamo che rallegrarci dell'aumento dell'offerta di trasporti, su una linea frequentata da più di 100 mila passeggeri ogni giorno.



Nelle ore di punta i vagoni lunghi scarseggiano e il comfort dei passeggeri ne risente notevolmente. Questi vagoni son attesi da anni, mi auguro che, per una volta, le scadenze vengano rispettate”.