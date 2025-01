Carnevale di Nizza e Fête du Citron di Menton: massima vigilanza

Il Carnaval di Nice e la Fête du Citron di Menton in programma nel prossimo mese di febbraio attireranno centinaia di migliaia di visitatori e necessitano di un costante controllo per scongiurare il rischio di attentati.



A seguito dei recenti attentati in Germania e negli USA, il ministro dell’Interno Bruno Retailleau ha inviato una comunicazione ai prefetti, esortandoli a intensificare le misure di sicurezza in presenza di "grandi eventi".



I due maggiori eventi previsti in Costa Azzurra nel prossimo mese il Carnevale di Nizza (dal 12 febbraio al 2 marzo) e la Fête du Citron a Menton (dal 15 febbraio al 2 marzo).



A questo proposito la Prefettura delle Alpi Marittime ha assicurato che “il grado di protezione e sicurezza per i grandi eventi nelle Alpi Marittime è stato mantenuto a livelli molto elevati dal 2016, anno dell'attentato del 14 luglio sulla Promenade des Anglais”.



Le misure “passive”

La prefettura ha adottato, innanzi tutto, sistemi di sicurezza passiva quali una misura di contenimento perimetrale su tutte le strade che portano ai luoghi dell’evento e per garantire la protezione degli ingressi attraverso blocchi in cemento, barriere, veicoli anti-intrusione. Durante il Carnevale, si aggiungono anche alte barriere e recinzioni, oltre a punti di accesso controllati con badge e braccialetti.



Potenziamento delle forze di sicurezza locali

Il piano di sicurezza sarà supportato dal “dispiegamento di forze di sicurezza locali per tutti questi eventi importanti”. Giungeranno nelle Alpi marittime rinforzi delle CRS e delle compagnie d’intervento, oltre alla presenza di pattuglie fisse equipaggiate con armi lunghe.