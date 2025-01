Nizza: grandi eventi per un intenso 2025

Senza un attimo di respiro: Nizza si prepara a vivere un 2025 particolarmente intenso: tantissimi appuntamenti alcuni dei quali svettano per l’importanza e per l’affluenza in grado di generare.



Questi i momenti clou del 2025

Carnevale di Nizza – Dal 12 febbraio al 2 marzo 2025

L’avvio delle manifestazioni ad alta intensità partecipativa è affidato al nuovo “Roi”, il Re degli Oceani, che sfilerà nel centro della città con tutta la sua corte di carri colorati alternandosi a quelli della Battaglia dei Fiori, senza dimenticare il Queernaval, uno fra i maggiori carnevali gay del mondo e la Carnavalina, che aprirà la manifestazione con i gruppi folkloristici locali.



Ironman – Domenica 29 giugno 2025 e domenica 14 settembre 2025

La competizione richiamerà atleti da tutto il mondo per una sfida su tre discipline: nuoto, ciclismo e corsa. A metà settembre, poi, tornerà ancora Ironman con il campionato mondiale maschile.



Conferenza delle Nazioni Unite sull'oceano – Dal 9 al 13 giugno 2025

L’evento riunirà a Nizza scienziati, capi di stato e protagonisti privati e pubblici che si confronteranno su un argomento scottante: il futuro degli oceani. Una sfida che non può essere rinviata.



Nice Jazz Fest! – Dal 24 al 27 luglio 2024

Concerti di altissimo livello si alterneranno nel Jardin Albert Ier sul maxi palcoscenico Massena e sulla scena del Théâtre de Verdure. Grandi nomi e giovani talenti, per gli appassionati del jazz un appuntamento imperdibile.



EVO France 2025 – Dal 10 al 12 ottobre 2025

La Francia, in particolare Nizza, ospiterà per la prima volta uno dei maggiori eventi di e-Sport al mondo. questa edizione 2025, l'EVO, il più grande evento di combattimento al mondo, sarà a Nizza. Diverse competizioni si svolgeranno interessando grandi giochi di combattimento.



Nice Boating Tomorrow – Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025

Il porto di Nizza ospiterà l’evento internazionale: quattro giorni dedicati alla nautica di domani con gli espositori presenti sia negli spazi a terra che in mare, e svolgimento di prove e dimostrazioni.

Tavole rotonde, convegni, incontri, presentazioni di prodotti e novità metteranno in risalto un grande evento che vedrà anche la presenza di personalità di spicco del settore marittimo e ambientale per discutere e condividere, con l'ambizione di costruire una transizione verso la nautica responsabile.



Senza dimenticare le mostre, gli incontri, gli eventi sportivi, i concerti, i saloni…