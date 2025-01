Il Comune di Cannes lancia una raccolta fondi per recuperare Fort Royal sull’Isola Sainte-Marguerite

Il Comune di Cannes e la Fondazione del Patrimonio lanciano un appello per raccogliere donazioni per il restauro del Fort Royal sull'isola Sainte-Marguerite.



Costruito nel XVII° secolo su resti risalenti all'antichità romana, Fort-Royal è un edificio classificato monumento storico ed emblema del patrimonio militare francese.

I lavori di recupero e consolidamento del sito ammontano a 1.685.862 euro oltre la TVA.





Lo scorso 2 settembre 2024, Fort Royal è stato selezionato dalla Mission Patrimoine che ha concesso un aiuto finanziario di 300 mila euro, mentre altri 100 mila euro sono stati riconosciuti da Mutuelles AXA.



Per reperire altri fondi, il Comune di Cannes, sotto l'egida della Fondazione Heritage, ha lanciato una sottoscrizione pubblica destinata a raccogliere donazioni per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'edificio “T”.



A causa dell'usura del tempo e della vegetazione invasiva, l'edificio ha subito numerosi danni: il primo lotto dei lavori concerne proprio il restauro e la messa in sicurezza dell'edificio “T”, che fa parte di un corpo di caserme la cui configurazione attuale risale al 1649.



Dal 1974 questo edificio è stato messo a disposizione dell'associazione Cannes Jeunesse per l'accoglienza e l'alloggio dei bambini e adolescenti in gita scolastica o che partecipano a campi estivi.



L'intervento prevede il restauro del tetto così garantire l'impermeabilizzazione e la sicurezza dell'edificio, nel rispetto del carattere storico del sito e dell'armonia visiva con gli altri edifici.



Tutti possono aderire alla campagna per acquisire fondi destinati al restauro di Fort Royal.

E' possibile effettuare una donazione tramite:

Posta : inoltrando un assegno intestato a “Fondation du patrimoine – Fort Royal de l’île Sainte-Marguerite” all'indirizzo “Fondation du patrimoine des Alpes-Maritimes CCI Nice Côte d'Azur – 20 boulevard Carabacel – 06000 Nizza”;

Internet: accedendo al sito www.fondation-patrimoine.org/101166