Il municipio di Cannes rende omaggio a Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa francese, e gli intitola lo Square du Prado

Nell'ambito della sua azione sociale, il Comune di Cannes collabora strettamente con le associazioni caritatevoli locali e le sostiene. È il caso dell'installazione, nel settembre 2024, in Boulevard de la République, di uno studio dentistico per la sezione di Cannes della Croce Rossa francese.

La storia di Cannes e quella dell'organizzazione umanitaria sono storicamente legate perché è al termine di un congresso medico tenutosi nel 1919 che venne creata la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR), il più grande movimento umanitario del mondo creato da Enrico Dunant.

David Lisnard ha voluto rendergli un omaggio duraturo e per farlo ha aggiunto il suo nome allo Square du Prado.





Cannes è un luogo di commemorazione per la Croce Rossa. Fu infatti al Cercle Nautique, oggi Marriott Hotel, che si tenne il primo congresso medico dal 1° all'11 aprile 1919.

Questo congresso, che riuniva i più grandi specialisti medici dei paesi vincitori della prima guerra mondiale, aveva l'obiettivo di istituire un'organizzazione della Croce Rossa in tempo di pace.

Il congresso portò alla creazione della Lega delle Società della Croce Rossa nel maggio 1919, preludio alla Federazione Internazionale della Croce Rossa, che oggi è diventata il più grande movimento umanitario al mondo.



Nel maggio 1963, in occasione del centenario della fondazione della Croce Rossa Internazionale, venne inaugurata una targa commemorativa.

Nel 1994, in occasione del 75° anniversario della conferenza del 1919, il Municipio di Cannes ha reso omaggio a questo evento posando una nuova targa dopo i lavori di ristrutturazione, poi nel 2021 è stata organizzata una cerimonia per il 150° anniversario della Croce Rossa francese.



Da settembre 2024, l'unità locale della Croce Rossa francese, con il sostegno del comune di Cannes, mette a disposizione dei più indigenti un centro di interventi odontoiatrici gratuiti al numero 56 di boulevard de la République.



Il 23 settembre 2024 violenti temporali colpirono il Boulevard. Il comune ha implementato azioni e sistemi specifici per fornire assistenza ai residenti e ai commercianti della zona. La riapertura dello studio dentistico danneggiato è prevista per il 1° febbraio 2025.