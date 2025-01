Festival del Circo e Monaco-Aston Villa: il 21 gennaio giornata da bollino rosso a Fontvieille

Martedì 21 gennaio 2025, due eventi di grande importanza si terranno nel quartiere di Fontvieille a Monaco, agli orari seguenti:

- 18:45 allo Stade Louis II: partita di calcio della Champions League tra Monaco e Aston Villa

- 20 al Chapiteau di Fontvieille: serata di gala del Festival Internazionale del Circo di MonteCarlo.

Gli spettatori, recandosi all'incontro di calcio, dovranno obbligatoriamente parcheggiare nei seguenti parcheggi:

• Parcheggio Württemberg:

• Parcheggio della ZAC Saint Antoine

• Parcheggio dello stadio Louis II

• Parcheggio delle Saline

Non potranno accedere agli altri parcheggi situati nel settore di Fontvieille.

Gli spettatori, presenti alla rappresentazione del Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, dovranno parcheggiare nei seguenti parcheggi:

• Parcheggio della collina

• Parcheggio dei Papalins

• Parcheggio del porto,

• Parcheggio delle scuole

• Parcheggio San Nicola

• A partire dalle 18:30, il parcheggio del Centro Commerciale di Fontvieille sarà dedicato anche a questo pubblico.

Le persone che lavorano in questo quartiere potranno lasciare il Principato prendendo la Liaison Marquet de la Zac Saint Antoine, o l'avenue de Fontvieille, o l'avenue Albert II (in direzione dei tunnel), precisando che l'Avenue des Castelans sarà chiusa dalle 15:45.

Per le persone che assistono a uno dei due eventi, si consiglia vivamente, nella misura del possibile, di non recarsi nel settore di Fontvieille in auto, ma di privilegiare i trasporti pubblici.

Per chi non partecipa a nessuna delle due manifestazioni, si consiglia vivamente di evitare questo settore dalle ore 16.00.