Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Teatro

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 Avenue JuIl Grec – Antibes

«Personne d’autre» Dal 14 al 19 gennaio e dal 21 al 23 gennaio 2025;

«La belle et la bête» - Mercoledì 22 gennaio e venerdì 24 gennaio 2025;



Théâtre le Tribunal - 5 Place Amiral Barnaud – Antibes

«Bientôt très connu» - Dal 16 al 18 gennaio 2025

«Le spectre des éléments» - Domenica 19 gennaio 2025



Antibéa - 15 rue Georges Clémenceau – Antibes

«Musée haut, musée bas» - Il 17, 18, 19, 24, 25 ET 26 gennaio 2025



Mostre

«Moya» - Fino all’11 gennaio 2025 - Espace d’exposition les Arcades – Antibes

«Le chemin des crèches» - Fino all’11 gennaio 2025 - Les casemates en face de l’espace d’exposition des Arcades – Antibes

«Joan Miro» - Fino al 12 gennaio 2025 - Musée Picasso – Antibes

«Oeuvres à 4 mains» - Fino al 12 gennaio 2025 - Galerie Alexandre Simonin – Antibes

«Transartcafé» - le 8 et 18 gennaio 2025 - 6 Rue du Docteur Rostan - Antibes

«Décors colorés de l’antibes romaine» - Fino al 30 aprile 2025 - Musée d’archéologie – Antibes

«Chatteries» - Fino al 31 gennaio 2025 - Musée de la Carte Postale – Antibes



Visite guidate

Vecchio Antibes in francese: il 16, 23 e 28 gennaio 2025 alle 10

Vecchio Antibes in inglese: su richiesta, secondo disponibilità

Juan-les-Pins, dalla Belle Époque agli Anni Ruggenti: il 30 gennaio 2025 alle 10



AURON

Grand barbecue des Toques Brulées

Degustazione

Domenica 19 gennaio 2025 dalle 9:30 alle 14.

Front de neige Secteur Chastellarès

Domaine skiable



Chefs au sommet 13ème Edition

Fino a lunedì 20 gennaio 2025 dalle 10 alle 21.

Station d'Auron

Auron



BEAULIEU

Exposition Dominique Bérardi – L’atelier Beaulieu-sur-Mer

Fino al 1° Febbraio 2025

La mostra utilizza materie prime “povere”: fibre naturali come la juta e il crine, talvolta impreziosite da perle, frammenti di pizzo e bottoni.

Inaugurazione giovedì 9 gennaio 2025 dalle 18.00 alle 20.00.

Ci sono anche cortecce e steli di palma raccolti dai giardini al momento della potatura. La maggior parte dei materiali utilizzati sono di recupero: stoffa, legno e metallo (lino, lana, corda, filo, bobine EDF, telai in cemento armato e filo di ferro arrugginito, vecchi setacci per cereali, ecc.)

I materiali variano, ma i gesti sono gli stessi: ricamo, annodamento, allacciatura, appendimento, plissettatura, sfilacciatura... Tutti questi oggetti recuperati ricostruiscono una famiglia da sogno, dipanando la matassa di una storia.

Un viaggio interiore i cui pazienti enigmi emergono gradualmente alla luce.

Venite a godervi la mostra sorseggiando un drink.

l'Atelier Beaulieu-sur-Mer

50 Bd du Maréchal Leclerc



BEAUSOLEIL

Mostra 120 anni di sport a Beausoleil

Fino al 2 aprile 2025

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Laboratori di scambio culturale

Tutto l'anno

Ateliers d'échanges,

Immeuble "Le Centre",

Salle Saint-Cyr06240 Beausoleil



BREIL SUR ROYA

Concorso fotografico: Patrimonio

Fino al 18 gennaio

Culturale

Esposizione

Fotografia

Bibliothèque, 1bis rue Pasteur,



CAGNES SUR MER

Exposition « Itinérances»

Fino al 24 Febbraio 2025

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

SpectacleMusiqueTout public

Flash Pig - The Mood for love

Les Jeudis du Jazz

Giovedì 16 gennaio 2025

Horaire(s) :

19h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Concert - Arlucs Symphonique - De Mozart à Brahms

Giovedì 16 gennaio 2025

Horaire(s) :

19h15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Atelier - Masterclass de violoncelle

avec Julie Sévilla-Fraysse

Giovedì 16 gennaio 2025

Horaire(s) :

à partir de 15h

Château Font de Veyre

70 avenue Docteur Raymond Picaud



Conférence - L’intelligence artificielle, pour qui, pour quoi, dans quel sens ?

Venerdì 17 gennaio 2025

Horaire(s) :

18h

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Animations - Soirée philo

Venerdì 17 gennaio 2025

Horaire(s) :

17h

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Spectacle - Magnéééétique (Face A)

Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas-de-Calais

Sabato 18 gennaio 2025

Horaire(s) :

10h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Spectacle - Hors-La-Loi

Roberto Alagna et Jean-Félix Lalanne

Sabato 18 gennaio 2025

Horaire(s) :

20h30

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Concert - Baby Concert #2

Sabato 18 gennaio 2025

Horaire(s) :

9h15 et 10h45

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Concert - Grand concert d'hiver de l'Ensemble Cannes Appassionata

Sabato 18 gennaio 2025

Horaire(s) :

16h

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



Concert - Concert du nouvel an

Sabato 18 gennaio 2025

Horaire(s) :

17h

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Concert - Arlucs Symphonique - De Mozart à Brahms

Domenica 19 gennaio 2025

Horaire(s) :

11h

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Spectacle - Papy fait de la médisance

Domenica 19 gennaio 2025

Horaire(s) :

16h

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SpectacleDanseTout public - Les danseurs au grand cœur 4

Domenica 19 gennaio 2025

Horaire(s) :

17h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Atelier - Le bilan de la guerre et ses conséquences

Autour de l’exposition temporaire - Atelier d'histoire régionale

Lunedì 20 gennaio 2025

Horaire(s) :

10h30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Excursion - Visite du quartier Californie

Martedì 21 gennaio 2025

Horaire(s) :

9h

Résidence Californie

25-27 avenue Roi Albert 1er, Cannes.



Conférence - La Sibérie, une périphérie convoitée

Mercoledì 22 gennaio 2025

Horaire(s) :

15h

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



Animations - Lecture d'histoires pour tout-petits

Mercoledì 22 gennaio 2025

Horaire(s) :

10h30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



ExpositionPhotographieTout public

Aznavour par Roger Kasparian

Fino a giovedì 30 gennaio 2025

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 12h et de 13h à 18h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Exposition - Vanuatu. La voix des ancêtres

Fino a domenica 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De décembre à mars :

De 10h à 13h et de 14h à 17h

(fermé les lundis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Exposition - Vanuatu. La voix des ancêtres

Fino al 25 maggio 2025

Horaire(s) :

De décembre à mars :

De 10h à 13h et de 14h à 17h

(fermé les lundis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CARROS

Mythos

Spettacolo

Venerdì 17 gennaio 2025

Orari di apertura il venerdì dalle 20 alle 21.

Salle Juliette Greco

5 boulevard de la Colle Belle



Topick – Le Bureau des Solutions – Les Plages du Rire édution hiver

One man Show / One woman show

Domenica 19 gennaio 2025 alle 17.

Salle Juliette Greco

5 boulevard de la Colle Belle



Gisèle Halimi, une farouche liberté

Teatro

Mercoledì 22 gennaio 2025

Orari di apertura il mercoledì dalle 20 alle 21:30.

Salle Juliette Greco

5 boulevard de la Colle Belle



Festival Trajectoires

Fino all'8 Febbraio 2025

1 rue des Oliviers - Forum Jacques Prévert



GORBIO

Mercato agricolo di Gorbio

Tutto l'anno il venerdì mattino

Place de la République



ISOLA

SNOW WORLD DAY – ISOLA 2000

Competizione sportiva

Da sabato 18 a domenica 19 gennaio 2025.

Front de neige

Isola 2000



Pallavolo sulla neve – Snow volley

Sabato 15 febbraio 2025.

Sabato 22 febbraio 2025.

Front de neige

Isola 2000



Professioni di montagna

Mercoledì 12 febbraio 2025.

Venerdì 21 febbraio 2025.

Venerdì 28 febbraio 2025.

Spiegazione e dimostrazione delle professioni di montagna.

Isola 2000



LA TURBIE

Les ateliers numériques de la médiathèque

Fino al 30 gennaio

Médiathèque Intercommunale du Four Banal André Franco,

4 rue de l'Empereur Auguste



MENTON

Stagione artistica del Casinò Barriere 2024 - 2025 - E vissero felici e contenti

Sabato 18 gennaio 2025

Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure

St John's English Library,

31 avenue Carnot



Proiezione cinematografica "Colombes sans gravité"

Lunedì 20 gennaio 2025 a 20:00

Sciences Po - Campus de Menton,

11 place Saint-Julien



Photo Exhibition

Fino al 31 gennaio

Esposizione

Fotografia

St John's English Library,

31 avenue Carnot



Mostra Jean Cocteau / Michèle Kleijnen, Escales

Fino al 16 giugno 2025

Musée Jean Cocteau - Le Bastion,

Quai Napoléon III,



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata: la sala dei matrimoni di Jean Cocteau, Lasciate che Mentone vi racconti tutto su di sé

Tutto l'anno

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Vide grenier

Tutto l'anno il venerdì

Mail du Bastion & Place aux Herbes



Le antichità del Louvre

Tutto l'anno

Grand Hôtel des Ambassadeurs,

3 rue Partouneaux,



MONACO

Théâtre - "Les hommes du président"

Da giovedì 16 a domenica 19 gennaio 2025

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Talk - "Love, Desire, and Sexuality"

Giovedì 16 gennaio 2025, dalle 19h alle 21h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Event - "Festival International du Cirque de Monte-Carlo"

Da venerdì 17 a domenica 26 gennaio 2025

Chapiteau de Fontvielle

5, avenue des Ligures



OPMC - "Symphonic Concert"

Venerdì 17 gennaio 2025, alle 20h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Theatre - "La note"

Venerdì 17 gennaio 2025, alle 20h

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Opera - "Don Giovanni"

Domenica 19 gennaio 2025, alle 19h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Sport - "93rd WRC Monte-Carlo Rally"

Da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2025

Place du Casino



Film - "La leçon de cinéma de Noémie Lvovsky"

Lunedì 20 gennaio 2025, alle 18.30

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Théâtre - "Jango le clown"

Mercoledì 22 gennaio 2025, alle 16.30

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Opera - "La clemenza di Tito"

Mercoledì 22 gennaio 2025, alle 20h

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Monaco Liberated!"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 9.30 alle 17h

Ministère d'Etat

Place de la Visitation



Exhibition - "Francisco Tropa - Paesine"

Fino a lunedì 21 aprile 2025

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "UNRELATED!"

Fino a giovedì 18 dicembre 2025, dalle 10h alle 18h

Espace 22

24 Bd d'Italie



Exposition - "L’Effet Papillon"

Fino a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "The Butterfly Effect"

Funo a lunedì 1 dicembre 2025, dalle 9h alle 18h

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Diptyque Raphaëlle Boitel – La Bête Noire – Petite Reine - Circo

Giovedì 16 gennaio - 20:00

Venerdì 17 gennaio - 14:00 e 20:00

Sabato 18 gennaio - 20:00

Salle des Franciscains

6, Place Saint-François



Presque Phèdre, Teatro

Giovedì 16 gennaio 2025 alle 20.

Venerdì 17 gennaio 2025 alle 21.

Sabato 18 gennaio 2025 alle 21.

Domenica 19 gennaio 2025 alle 17.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Marié Surprise, Teatro

Dal 16 Gennaio al 02 Febbraio 2025

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



En live ! - Danza

Fino al 17 Gennaio 2025

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



L’Impromptu de Versailles - Théâtre

Venerdì 17 janvier 2025 à 19h45.

Sabato 25 janvier 2025 à 19h45.

Venerdì 31 janvier 2025 à 19h45.

Venerdì 21 février 2025 à 19h45.

Venerdì 14 mars 2025 à 19h45.

Sabato 29 mars 2025 à 19h45.

Venerdì 4 avril 2025 à 19h45.

Venerdì 18 avril 2025 à 19h45.

Venerdì 16 mai 2025 à 19h45.

Venerdì 6 juin 2025 à 19h45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Afterwork / Foyer Montserrat Caballé / Mozart Mon Amour -

Venerdì 17 gennaio 2025 alle 19.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Antoine Officieux – Auto romance

One man Show / One woman show

Venerdì 17 gennaio 2025 alle 21:15.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Laurent Baffie se pose des questions – Les plages du rire édition hiver

One man Show / One woman show

Venerdì 17 gennaio 2025 alle 20:30.

Conservatoire à Rayonnement Régional

127 avenue de Brancolar



Glitter by Ruhl, Spettacolo

Venerdì 17 gennaio 2025 alle 19:45.

Sabato 25 gennaio 2025 alle 19:45.

Venerdì 31 gennaio 2025 alle 19:45.

Venerdì 21 febbraio 2025 alle 19:45.

Venerdì 14 marzo 2025 alle 19:45.

Sabato 29 marzo 2025 alle 19:45.

Venerdì 4 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 18 aprile 2025 alle 19:45.

Venerdì 16 maggio 2025 alle 19:45.

Venerdì 6 giugno 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Les Plages du Rire – édition hiver

One man Show / One woman show

Dal 17 Gennaio a 02 Febbraio 2025

Divers lieux à Nice, Carros, le Broc et Saint-Laurent-du-Var



Les Belles-Mères, Teatro

Sabato 18 gennaio 2025 alle 20.

Domenica 19 gennaio 2025 alle 16.

Sabato 25 gennaio 2025 alle 20.

Domenica 26 gennaio 2025 alle 16.

Petit Théâtre des Affranchis

11 Rue Léotardi



Sensas by Ruhl- Spettacolo

Sabato 18 gennaio 2025 alle 19:45.

Venerdì 24 gennaio 2025 alle 19:45.

Sabato 8 febbraio 2025 alle 19:45.

Sabato 8 marzo 2025 alle 19:45.

Venerdì 21 marzo 2025 alle 19:45.

Sabato 12 aprile 2025 alle 19:45.

Sabato 26 aprile 2025 alle 19:45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Coiffée-décoiffée-balayage ! - Spettacolo

Sabato 18 gennaio 2025 alle 17:30.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Le Mirador, Teatro

Sabato 18 gennaio 2025 alle 20.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Félix Dhjan – Les Plages du Rire édition hiver

One man Show / One woman show

Sabato 18 gennaio 2025 alle 20:30.

Conservatoire à Rayonnement Régional

127 avenue de Brancolar,



Life, Danza

Sabato 18 gennaio 2025 alle 20:30.

Domenica 19 gennaio 2025 alle 16.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Manu Carré & The Mooders

Concerto

Sabato 18 gennaio 2025 alle 20:30.

Centre Animanice Bon Voyage

2 pont René Coty



Conférence du CRWRD / Libres Propos Musicaux / Francis Huster

Sabato 18 gennaio 2025 alle 15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Le Ladies Comedy, Spettacolo

Sabato 18 gennaio 2025 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Nice, août 1944 : images inédites d’une ville martyrisée

Conferenza

Sabato 18 gennaio 2025 alle 14:30.

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



Ares 28

Competizione sportiva

Sabato 18 gennaio 2025 alle 19:30.

Il meglio delle MMA arriva a Nizza! L'Ares Fighting Championship arriva al Palais Nikaïa per una serata eccezionale di MMA!

Dopo aver infiammato il Marsiglia, la lega continua il suo tour della Costa Azzurra con uno spettacolo che si preannuncia indimenticabile. Un'atmosfera unica e combattimenti spettacolari per offrire uno spettacolo di altissimo livello. Non perdetevi questo grande evento! Prenota subito i tuoi biglietti e vivi l'intensità di Ares a Nizza. Preparati a emozionarti!

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Sous la peau de Joséphine – L’éveil de Joya

Teatro

Sabato 18 gennaio 2025 alle 20.

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



Toi qui es psy, Teatro

Fino al 19 Gennaio 2025

Spettacoli:

- Domenica 19 gennaio - ore 11.00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Lilia Benchabane – Handicapée méchante – Les Plages du Rire édition hiver

One man Show / One woman show

Martedì 21 gennaio 2025 alle 20:30.

Stockfish

5 avenue François Mitterand



Les Soeurs Hilton

Teatro

Da mercoledì 22 a venerdì 24 gennaio 2025.

Mercoledì 22 gennaio - 20:00

Giovedì 23 gennaio - 20:00

Venerdì 24 gennaio - 20:00

La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Ayrton Gomes – Zombador – Les Plages du Rire édition hiver

One man Show / One woman show

Mercoledì 22 gennaio 2025 alle 20.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Jamais le deuxième soir, Teatro

Fino al 25 Gennaio 2025, tutti i venerdì e sabati alle 21

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Evasion, One man Show / One woman show

Représentations :

- Vendredi 31 janvier - 21h

- Dimanche 16 mars - 16h30

- Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Jérémy Griffaud, The Garden – Festival OVNI - Exposition

Fino al 31 gennaio 2025

Grotte du Lazaret

33 bis Boulevard Franck Pilatte



Luminiscence. Suono e luce - Mostra

Fino al 31 Gennaio 2025



Sweet days of Discipline, Esposizione

Fino al 2 Febbraio 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Lunedì 10 febbraio 2025 alle 19.

Giovedì 27 febbraio 2025 alle 20.

Lunedì 3 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 31 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Musique de chambre au Musée Chagall - Concerto

Giovedì 27 febbraio 2025 alle 20.

Lunedì 3 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 31 marzo 2025 alle 19.

Lunedì 7 aprile 2025 alle 19.

Lunedì 12 maggio 2025 alle 19.

Nella misteriosa atmosfera di un museo notturno, vieni ad assistere ad uno dei nostri concerti di musica da camera e lasciati cullare da un ricco repertorio che dedica uno spazio importante alla musica contemporanea.

Alla luce delle sensazionali vetrate di La Création du Monde e grazie ad un'acustica straordinaria, venite a vivere un'esperienza straordinaria nella sala da concerto progettata dallo stesso Marc Chagall!

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Son et lumière

Fino al 09 marzo 2025

Basilique Notre-Dame de l'Assomption

2 Rue d'Italie



Les Hommes sont Cons, les Femmes Casse-couilles ! - Teatro

Sabato 15 marzo 2025 alle 20:30.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Vivan Maier – Anthology, Exposition

Fino al 16 marzo 2025

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Ils peignaient nos statues - Esposizione

Fino al 16 Marzo 2025

Musée archéologique de Cimiez

126 Avenue des Arènes de Cimiez



Numera Natura – Benoît Barbagli Vautier - Esposizione

Fino al 06 Aprile 2025

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



L’ombre, le reflet, l’écho - Esposizione

Fino al 07 Aprile 2025

Palais Lascaris

15 rue Droite



Evasion - One man Show / One woman show

Fino all'11 aprile 2025

Représentations :

Dimanche 22 décembre - 16h30

Vendredi 31 janvier - 21h

Dimanche 16 mars - 16h30

Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le pouvoir bouleversant de la couleur - Exposition

Fino al 14 aprile 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Nuit d’ivresse, Théâtre

Fino al 20 aprile 2025

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Réveillon à la morgue, Teatro

- Venerdì 25 aprile - 21:00

- Domenica 4 maggio - 18:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le malade imaginaire - Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Argan, vedovo e ipocondriaco, si risposa con Béline che finge cure premurose ma spera solo nella morte del marito per ereditare. Sopporta salassi, purghe e numerosi altri rimedi prescritti da medici desiderosi di compiacerlo nei suoi deliri... e soprattutto di ricevere la loro pensione!

Angélique, la figlia di Argan, ama Cléante nonostante suo padre. Quest'ultimo preferisce sposarla con Thomas Diafoirus, figlio di buona famiglia e soprattutto medico... Ma piacerà alla giovane?

Toinette la fedele serva prenderà parte al gioco di alcuni... e di altri!!!

con: Pierre MORENA, Pénélope, Elona BENSON o Milla BERZANE, Patricia DEN HARTOG o Marie-Neige MARTIN, Sébastien MORENA, Roland DE L'ODEON, François DELACOUR, Alain SERRA, Ornella BRESCIA

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Le malade imaginaire, Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Aux frontières de la transcendance, Spectacle

Fino al 6 giugno 2025

Représentations :

- Dimanche 24 novembre - 16h30

- Vendredi 24 janvier - 21h

- Samedi 8 mars - 21h

- Vendredi 28 mars - 21h

- Vendredi 2 mai - 21h

- Vendredi 6 juin - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Jean Toche – Fragments de mémoire (1930-1944) - Esposizione

Fino al 4 Luglio 2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 18. tranne 1° gennaio, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° maggio, 8 maggio e 25 dicembre.

Archives Nice Côte d'Azur - Palais de Marbre

7/9 av de Fabron



Raoul Dufy, le miracle de l’imagination - Esposizione

Fino al 28 Settembre 2025

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT ETIENNE DE TINEE

Après-midi dansant

Ballo

Domenica 19 gennaio 2025 dalle 15 alle 17:30.

Salle des fêtes



SAINT JEAN CAP FERRAT

Les Jeudis de la Villa – Stéphane Mazevet

Giovedì 16 gennaio 2025 dalle 19 alle 23.

Conférence : Stéphane Mazevet - Chercher des signes de vie dans le Système solaire et l'au-delà

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



Stage de taille de rosiers

Da sabato 18 a domenica 19 gennaio 2025 dalle 9 alle 16.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



Happy Hour – Club del libro

Martedì 4 febbraio 2025 alle 19.

Martedì 1° aprile 2025 alle 19.

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Il club dove si scambiano opinioni e consigli su letteratura, cinema, teatro, mostre, ecc.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINT MARTIN VESUBIE

Conférence scientifique – “Nouveaux traitements contre le cancer : de la découverte aux médicaments”

Sabato 18 gennaio 2025 dalle 15 alle 16:30.

Proposée par Isabelle Mus-Veteau, directrice de recherche au CNRS

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



SAINTE AGNES

Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès

Fino al 31 gennaio 2025

Village



SAORGE

Mercato contadino di Saorge

Tutto l'anno il sabato mattino

Place Ciapagne



TENDE

Concerto di Jogo a Stella Alpina

Sabato 18 gennaio 2025 a 19:00

Stella Alpina,

1 avenue du 16 septembre 1947



VENCE

Lecture

Sabato 18 gennaio 2025 alle 15:30.

Les plus belles lettres d'amour selon les plus grands auteurs du 13è siècle à nos jours : Diderot, Camus, Hugo, Cocteau, Madame de Sévigné...

La Médiatèque Municipale

228 Av. Colonel Meyere



Découverte de la Réalité Virtuelle

Sabato 18 gennaio 2025 dalle 10 alle 12.

La Médiatèque Municipale

228 avenue du Colonel Méyère