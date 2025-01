A Villa Sauber di Monaco l'esposizione "AGORA, La place du musée – LAB#3"

Giovedì 23 gennaio alle 15.30 presso Villa Sauber, in avenue Princesse Grace 17 a Monaco sarà presentata la mostra "AGORA, La place du musée – LAB#3"

I LABs propongono ai visitatori di considerare il museo come un «laboratorio» in cui le sue missioni (collezionare, studiare, diffondere, produrre, conservare, trasmettere) sono oggetto di riflessioni, sperimentazioni e innovazioni. Nel 2015, l'NMNM ha lanciato il suo primo LAB e ha esposto «dietro le quinte del museo».

Nel 2018, cinque artisti sono stati invitati a mettere in discussione la definizione stessa del museo. Nel 2025, all'alba di una vasta trasformazione strutturale della Villa Sauber, il NMNM propone di dare spazio ai suoi programmi pubblici che mettono gli artisti e la trasmissione al cuore delle loro sfide.

Da un lato, le opere acquisite dal 2017 nell'ambito del programma degli «Apprendisti collezionisti» saranno esposte in corrispondenza con opere delle collezioni patrimoniali; dall'altro, i visitatori potranno scoprire le produzioni di Léna Durr e Éléonore False, artisti recentemente invitati in residenza creativa. Invitando Olivier Vadrot a immaginare una nuova architettura, questo LAB progettato da Benjamin Laugier offrirà all'interno del museo uno spazio di discussione ed esperienze collettive.

Un ciclo di incontri, proiezione e performance saranno animati durante tutta l'esposizione, permettendo di far emergere nuovi progetti. «La collezione itinerante», «il Nuovo Museo Digitale» o ancora la residenza in corso di Léa Collet saranno oggetto di workshop regolari, così come il progetto «Écoletopie» dello studio smarin, che per l'occasione prenderà la forma di un salone di mediazione. Una pubblicazione collaborativa sarà anche prodotta durante la mostra con le edizioni Impero.