Autostrade francesi: novità in vista

Il 2025 porta con sé alcune modifiche (e qualche complicazione…) sulla rete autostradale francese.

Aumentano i pedaggi

Dal 1° febbraio 2025 aumenteranno i pedaggi: dopo due anni di forti aumenti, quest’anno il rincaro sarà più contenuto, in media dello 0,9%: l’aumento delle tariffe dei pedaggi nel 2025 sarà il più basso dal 2021, ben al di sotto dell’inflazione.



Pedaggi a flusso libero



Chi usa molto spesso l'autostrada avrà notato la comparsa dei pedaggi a flusso libero.

Un'autostrada si dice a scorrimento libero quando è a pedaggio, ma senza barriera per il pagamento.



Quando si guida su questo tipo di autostrada non c'è bisogno di fermarsi: i portali calcolano automaticamente il percorso di ogni automobilista scansionando la targa.



L'autista avrà tre modi per saldare il conto.

Il pagamento verrà effettuato automaticamente tramite il badge posto sul parabrezza della vettura. Quelli stranieri, come Telepass o Unipol Move, dovranno essere abilitati all’uso all’estero.

Si potrà pagare accedendo al sito internet di Sanef clicca qui per registrarsi la prima volta e successivamente per conoscere il debito e saldarlo;

per registrarsi la prima volta e successivamente per conoscere il debito e saldarlo; Si potrà, infine, pagare presso una tabaccheria convenzionata con la rete Nirio di Sanef.

Al momento non sono molte le tratte interessate alla modifica, ma, progressivamente, la nuova modalità verrà estesa a tutta la rete.



Si guadagnerà tempo evitando code ai caselli posti sulle autostrade che creano incolonnamenti, ma si dovrà affrontare qualche disagio per pagare e qualche problema se ci si dimenticherà di farlo.



La soluzione migliore, per gli stranieri che utilizzano spesso la rete autostradale francese, è quella di abilitare il proprio strumento di pagamento utilizzato in Italia anche alla rete internazionale, operazione non gratuita per quanto riguarda la successiva gestione.