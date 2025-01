Il Principato di Monaco si prepara per festeggiare Santa Devota

Santa Devota, Patrona del Principato, della Famiglia Principesca e dell'Arcidiocesi sarà celebrata lunedì 27 gennaio. Tutti i fedeli sono invitati a partecipare alla messa pontificia nella cattedrale, seguita dalla tradizionale processione per le vie della Rocca, dietro le reliquie di santa Devota, momento culminante della festa.

La messa sarà presieduta quest'anno da S.E.R. Mons. Paul Gallagher, segretario per le relazioni con gli Stati della Segreteria di Stato del Vaticano, in visita ufficiale a Monaco, invitato dal Principe Alberto II. Tutti possono partecipare nel limite dei posti disponibili. Sarà trasmessa in diretta su Monaco-Info e sui social network della diocesi.

Durante la messa pontificia, sarà interpretata per la prima volta una «Messa del Giubileo 2025», commissionata dall'arcidiocesi di Monaco, al giovane musicista François d'Arjac.

Appassionato di musica, particolarmente orientato verso il canto liturgico e corale, formato all'Académie Musicale di Liesse, che è stato accolto già più volte nel Principato, ha poi studiato canto lirico al Conservatorio a Rayonnement Régional di Parigi, prima di entrare al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Lione. Ha anche approfondito la scrittura musicale, l'armonia e la musicologia alla Sorbona. Nel 2021 ha fondato il Coro De Profundis, un'iniziativa per promuovere le sue creazioni musicali mentre serve la liturgia. La «Messa del Giubileo 2025, ad uso della diocesi di Monaco», è scritta con un'alternanza tra la messa gregoriana VIII «de angelis» e una polifonia per quattro voci miste, organo, tromba e quintetto d'archi. Il compositore dirigerà la sua opera.

In occasione della festa solenne, la diocesi ospita per la seconda volta il festival Musica Sacra per la sua seconda edizione monegasca. La cattedrale sarà illuminata da 2000 candele e servirà così da cornice per un concerto d'eccezione dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo: «Mozart». Prenotazione obbligatoria con partecipazione libera sul sito: sacreemusique.fr/monaco