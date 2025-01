Monaco, il Grimaldi Forum ha festeggiato i suoi primi 25 anni

Il futuro è in marcia ed è stato celebrato in grande giovedì 16 gennaio, nell'ambito di una serata alla presenza di LL.AA.SS. il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, e quasi 1000 ospiti tra clienti, partner e media provenienti da Monaco, dalla Francia e dall'Europa.

In questa occasione, e dopo una sequenza introduttiva del rinnovo della sua storica partnership con CMB Monaco, è stato presentato nella Sala dei Principi uno spettacolo che racconta l'avventura umana del Grimaldi Forum. Combinando danza e video, 6 brevi quadri hanno sintetizzato le realizzazioni dell'istituto, punteggiandole di testimonianze esterne e illustrandole artisticamente.

Lo spettacolo è stato ideato con la preziosa complicità di Jean-Christophe Maillot, Coreografo-Direttore dei Balletti di Monte-Carlo, uno dei più fedeli partner culturali e simbolo perfetto dei 25 anni di storia del Grimaldi Forum. I Balletti di Monte-Carlo riuniscono l'eccellenza di una compagnia conosciuta in tutto il mondo, l'audacia di un Festival, il Monaco Dance Forum, il cui nome ricorda che è nato tra le mura del GFM, e infine una scuola di danza di alto livello, la Princesse Grace Academy. Allestito da Dominique Drillot, questo spettacolo è stato interpretato dai coreografi internazionali Olga Smirnova e Victor Caixeta e dagli studenti dell'Accademia Princesse Grace, sotto la direzione di Luca Masala. Insieme, mettono a frutto il loro talento per disegnare il futuro della creazione, come l'ampliamento del Grimaldi Forum.

Al momento della sua inaugurazione nel 2000, il Grimaldi Forum Monaco si è visto affidare un duplice obiettivo: posizionare Monaco come una delle principali destinazioni di turismo d'affari in Europa e diventare un luogo di risalto artistico. 25 anni dopo, il centro culturale e congressuale del Principato registra una media annuale di 100 eventi e più di 300.000 visitatori, ossia 2.700 eventi e 8 milioni di persone accolte in 25 anni.