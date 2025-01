Il MEB partecipa alla prima "Monaco House" a margine del World Economic Forum di Davos

Giovedì 23 gennaio, il Monaco Economic Board si è recato a Davos insieme ad alcune delle principali entità dell'attrattiva monegasca in un luogo dedicato ai margini del World Economic Forum: la Monaco House.

Per il MEB, è stata l'occasione di mettere in evidenza una delle sue imprese membri, Dietsmann, un importante attore del settore dell'energia presente nel Principato dal 1981, caratteristica del successo degli imprenditori residenti a Monaco.

Il World Economic Forum riunisce ogni anno l'élite mondiale dei decisori politici ed economici a Davos, in Svizzera. Il Governo del Principato ha deciso di partecipare attivamente per la prima volta quest'anno attraverso una giornata di tavole rotonde organizzata dalla Cellule Attrattività in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II in un luogo dedicato, la Monaco House.

Numerosi attori dell'ecosistema legati all'attrattività del Principato e ospiti di prestigio hanno preso parte alle discussioni. Una delle sequenze era dedicata al Monaco Economic Board sul tema "Mobilitare l'innovazione da Monaco: le idee dei leader sulla trasformazione del settore energetico per un futuro durale".

In preparazione dell'evento, il concetto di mettere in evidenza un'azienda leader, con sede a Monaco da molto tempo e che si è sviluppata con successo, si è rapidamente imposto. La scelta è ricaduta su Dietsmann, specialista riconosciuto a livello mondiale nel settore dell'energia.

Arrivato nel 1981 a Monaco, il suo presidente e fondatore Peter Kütemann è all'origine di una vera e propria storia di successo. "Quando sono arrivato nel Principato eravamo quattro dipendenti, oggi siamo più di 120 a Monaco e 4500 in tutto il mondo, presenti in oltre venti paesi. Grazie alla sua neutralità, alla stabilità politica e fiscale, alla sicurezza, Monaco è stato un luogo ideale per lo sviluppo di Dietsmann, ma anche un luogo unico per vivere in famiglia", spiega il dirigente davanti agli ospiti selezionati.

Interrogato da Justin Highman, Direttore Generale Aggiunto del MEB che moderava la discussione, Cesare Canevese, Direttore Generale di Dietsmann anche presente, aggiunge: "grazie alla sua posizione geostrategica e la vicinanza dell'aeroporto di Nizza, nonché l'eccellente connettività nel Principato, la nostra espansione internazionale si è svolta in ottime condizioni. Inoltre, l'innovazione attraverso l'integrazione di tecnologie che diminuiscono la nostra impronta di carbonio trova un'eco naturale nell'impegno di S.A.S. il Principe Alberto II per uno sviluppo più sostenibile, e questo, i nostri clienti lo apprezzano anche."

Argomenti che completavano perfettamente i dibattiti della giornata, conclusi dal sovrano, e permettevano così di mettere in evidenza con l'esempio le risorse economiche del Principato presso i leader mondiali.